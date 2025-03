Encabeza Lorena Cuéllar audiencia pública en Palacio de Gobierno

Este jueves se realizó la segunda audiencia pública de 2025 en la que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros atendió a decenas de ciudadanos que le solicitaron una reunión; los asistentes plantearon temas del campo, desarrollo social, salud, justicia, cultura, educación, turismo y vivienda, entre otros.

Funcionarios del gabinete legal y ampliado participaron en la atención ciudadana, escuchando personalmente las solicitudes e inquietudes de los tlaxcaltecas y promoviendo la cercanía con la mandataria.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Cuéllar Cisneros atendió a 80 ciudadanos que llegaron desde distintos municipios de la entidad; la mandataria resaltó que con este mecanismo se garantiza que las necesidades y demandas de la población sean atendidas de manera efectiva y oportuna.

Es el caso de Socorro Ramírez Cruz, del municipio de Apizaco, consideró que las audiencias públicas son un excelente ejercicio porque muchas veces la gente no tiene comunicación con las autoridades y no saben las necesidades que hay en el estado.

“Me voy muy contenta porque me atendió a mí, con el problema que tengo. Mi tema fue de la casa donde vivo, porque es una casa que ya tiene más de 50 años y necesito reconstruirla, y yo ya no puedo trabajar, y me dijo que sí, que no me preocupara y sí se resolvió mi problema y ahorita me va a hacer el favor de hablar con un notario para ver lo de mis escrituras”, señaló.

Antonio Moreno Juárez, del municipio de Tlaxcala, acudió solo para agradecer a la mandataria todo lo que ha realizado en el municipio capitalino, especialmente en su colonia Loma Bonita, donde recientemente entregó la rehabilitación de calles.

“Agradecerle la apertura de este espacio de comunicación y reconocer el trabajo que ha desarrollado a través de la construcción de calles, hospitales, incluida la rehabilitación de la iglesia de San José. Además, me comentó que continúan los trabajos en los alrededores de Ocotlán”, comentó.

Marcial Magdaleno Juárez Cisneros, de Ixtenco, acudió a la audiencia pública y reconoció que es algo fuera de lo común a los anteriores gobiernos. “Es una gobernadora muy cercana a la gente, magnífica la respuesta por parte de la gobernadora para trabajar no tan solo para unas personas, sino para toda la ciudadanía y ahora sí que quien guste acercarse es una persona magnífica dentro de su atención, es muy buena y muy grata”, dijo.

Mónica Sosa Salinas, de la comunidad de Buenavista del municipio de Tlaxco, destacó que la atención fue magnífica por parte de la mandataria. Ella solicitó apoyo para que su hija obtenga una oportunidad laboral: “La respuesta por parte de la gobernadora fue positiva, con la calidad humana que le distingue a ella. De paso, le agradecí todo lo que ha hecho en Tlaxco, mi municipio que ha tenido un desarrollo importante”, consideró.

Acompañaron a la gobernadora, el secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal; el director de Obras de la Secretaría de Infraestructura, Eduardo Hernández Tapia; el coordinador estatal de IMSS Bienestar, Gabriel Gutiérrez Morales, así como la directora de Pensiones Civiles, Radahid Hernández López.

También estuvieron la titular de Recursos Humanos, Adglaentt Sánchez Sánchez y el secretario particular, Gelacio Montiel, entre otros.

Cabe destacar que la atención ciudadana es un aspecto clave en la gestión pública, ya que permite a los funcionarios conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, y trabajar en función de ellas.