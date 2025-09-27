Encabeza Alfonso Sánchez novena asamblea ordinaria de Aamtlax en Santa Cruz

Viernes, septiembre 26, 2025
Con la presencia del alcalde de la capital y titular de la Asociación de Autoridades Municipales del Estado de Tlaxcala (Aamtlax), Alfonso Sánchez García, se llevó a cabo la IX Asamblea Ordinaria de la Asociación en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, donde el alcalde anfitrión, Omar Maldonado Tetlalmatzi, encabezó la declaratoria legal de instalación y dio la bienvenida a las y los munícipes.

Al tomar la palabra, el presidente del Aamtlax, Alfonso Sánchez García, extendió la invitación a los presidentes municipales asistentes a esta asamblea para que formen parte de los festejos con motivo de los 500 años de la fundación de la capital, que tendrán lugar del 3 al 15 de octubre, y que se llevarán a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado.

Además, destacó que esta asociación es hoy un espacio de diálogo y trabajo colaborativo que impulsa soluciones a favor de la gente, gracias al esfuerzo conjunto con los tres órdenes de gobierno y las instituciones federales.

Luego, Omar Maldonado Tetlalmatzi, en su calidad de presidente de la Asamblea, condujo la lectura y aprobación del orden del día. En esta oportunidad, refrendó su disposición para trabajar de manera coordinada con sus homólogos, y reconoció el liderazgo de Alfonso Sánchez García al frente de la Aamtlax.

Como parte del programa, el secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado, a través del Carlos Raymundo de los Santos Cortés, presentó el tema “Las correctas prácticas de integración de proyectos de obra pública”, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los municipios en materia de gestión y desarrollo de proyectos de construcción.

A su vez, Alejandra Ramírez Ortiz, delegada regional del Infonavit en Tlaxcala, expuso ante los alcaldes la estrategia “Vivienda del Bienestar”. Una oportunidad para Tlaxcala”, que abre nuevas alternativas para las familias trabajadoras.

Ahí, la delegada informó que ya están por concluir los dos proyectos de vivienda en la capital, uno en Gasoducto y el otro en Las Ánimas, en Santa María Acuitlapilco, gracias a las facilidades otorgadas por el alcalde de la capital, de ahí que conminó al resto de los miembros de la Aamtlax a poner en marcha programas de vivienda en sus localidades, ya que es un detonante económico muy importante.

En la sesión de puntos generales, el alcalde de Nopalucan, Pedro Pérez Vásquez, presidente de la Comisión de Deporte en esta asociación, informó a los asociados sobre la clausura del Primer Torneo Intermunicipal, en el que Apizaco obtuvo el primer lugar; Tlaxcala, el segundo; Chiautempan, el tercero, y Xaltocan, el cuarto, e invitó a todos a participar en el proyecto Zumba-Aamtlax que se realizará en cada una de las sedes de los alcaldes que decidan participar.

Antes de concluir la sesión, el presidente de la Aamtlax obsequió a nombre de los presentes un pastel al edil Pedro Pérez Vásquez, con motivo de su cumpleaños.

