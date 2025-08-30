Enaltece Amtrija trayectoria del magistrado Elías Cortés

El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, Elías Cortés Roa acudió a la inauguración del Congreso Nacional “La Inteligencia Artificial Aplicada en la Justicia Administrativa”, donde fue galardonado por su destacada trayectoria en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (Amtrija).

Durante la ceremonia solemne que tuvo sede en el estado de Yucatán, Cortés Roa recibió de manos de la magistrada presidenta de la Amtrija, Fany Lorena Jiménez Aguirre, el reconocimiento a su amplia trayectoria en favor de la impartición de justicia.

Ahí, Elías Cortés agradeció tan importante distinción a su entrega y desempeño al servicio de la justicia, cuya experiencia laboral le permitió crecer profesionalmente.

Este galardón reconoce su amplia carrera profesional, entrega y compromiso, al demostrar a lo largo de su magistratura un profundo respeto por la justicia administrativa, la legalidad y los valores.

La cena de gala también fue encabezada por el magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, Rafael Rodríguez Méndez; además se contó con la asistencia de magistradas y magistrados en funciones y en retiro de los diferentes Tribunales de Justicia Administrativa del país.