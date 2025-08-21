En visita a Tlaxcala, especialista de la FAO confirman riqueza del metepantle

Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), visitaron nuevamente Tlaxcala para hacer un recorrido por zonas montañosas en el municipio de Españita, donde corroboraron la implementación del sistema metepantle y confirmaron la entrega del reconocimiento como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) para octubre próximo en Roma, Italia.

- Anuncio -

Los recorridos estuvieron acompañados por la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien aseguró que Tlaxcala se posiciona como un modelo a seguir en la implementación de prácticas agrícolas sostenibles y resilientes al cambio climático.

La representación de la FAO estuvo integrada por Alfredo Mayén, oficial de Programas; Clelia María Puzzo, oficial de Agricultura; e Isaías Gómez Sánchez, especialista en inclusión social, quien dieron cuenta de la riqueza del sistema metepantle, de manera particular en la comunidad de Obregón del municipio de Españita, mientras que en el municipio de Calpulalpan visitaron la plantación de magueyes productores de pulque.

Los especialistas confirmaron la resiliencia del sistema metepantle y la reconocieron como una técnica agrícola ancestral que se practica en Tlaxcala, consistente en un sistema de terrazas con cultivos intercalados, principalmente maíz, frijol y calabaza, junto con magueyes (agave), los cuales ayudan a controlar la erosión y retener agua en zonas áridas.

- Advertisement -

Diversos productores de maguey de la comunidad de Obregón explicaron a los especialistas de la FAO las bondades de esta planta, pero también subrayaron la necesidad de apoyos por parte de autoridades estatales y federales para comercializar los diversos productos del sistema metepantle, como la miel, pulque natural y destilado, frutos y productos agrícolas como el maíz, frijol, calabaza y quelites, entre otros.

En ese sentido, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera auguró que ante el reconocimiento del metepantle como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por parte de la a FAO, surgirán importantes apoyos económicos para poder invertir no sólo en la multiplicación de este sistema, sino también para el apoyo a productores a fin de encontrar mercados para sus respectivos productos.