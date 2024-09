En una soleada tarde, en el corazón de la plaza Juárez, se encuentra la familia mestiza que llevará a efecto el seminario: Los grandes problemas de Tlaxcala. L@s doctor@s Jicotencal, Margarito, Tránsito, Sábila y Teutila, todos ellos méritos del Sistema Nacional de Investigadores. El seminario tiene como pregunta central: ¿Por qué Tlaxcala sigue enfrentando los mismos problemas, si l@s gobernador@s, aseguran, en su momento, que los resolvieron?

Jicotencal, quien suele ser el más serio y sabio del grupo, toma la palabra. Con voz profunda, abre el debate:

—Queridos compañeros, nos hemos reunido aquí para discutir un tema que desconcierta a generaciones enteras. L@s gobernador@s de Tlaxcala, desde 1970, nos dicen que han resuelto los problemas del estado. ¡Sí, así lo dijeron! Y, sin embargo… —pausó dramáticamente mientras miraba a sus colegas—, los problemas siguen aquí, tan firmes y constantes como el día en que nacieron.

Margarito, siempre sarcástico, levanta la mano.

—Esa es la gran pregunta, Jicotencal. Ahí está el meollo del asunto. En los años 70, se jactan de haber terminado con la pobreza en Tlaxcala. ¡Imagínate! Pobreza, finita, desaparecida, evaporada. Y aquí estamos, décadas después, más pobres que nunca. Me pregunto si acaso no se entendió el concepto de “erradicar”. Quizás lo que se hizo fue crear la ilusión para salir de pobres.

¡Todo bajo control!

Teutila suelta una carcajada antes de intervenir:

—¡Ay, Margarito! Ya deberías estar acostumbrado. Un gobernador nos vende la idea de que la pobreza se acaba solo porque lo dice en su informe. Eso sí, en su mundo de estadísticas y gráficas, todo está resuelto. Lo que no dice es que resolver la pobreza no significa llenarle el bolsillo a todo el mundo, sino a unas cuantas familias. ¡Y así, claro, la pobreza se concentra! Ve los apellidos y la riqueza de l@s ex.

Sábila, con su habitual prudencia, añade:

—No olviden que en la década de los 70 comienza la época donde el “progreso” se escribe más en papel que en las calles. Después llega el gobernador que promete convertir a Tlaxcala en un emporio industrial. ¡Imagínense! El milagro tlaxcalteca, lo llaman. Hasta aseguran que seríamos el corazón industrial del centro del país. Pero parece que se les olvidó mencionar que el milagro iba a ocurrir en Puebla.

Tránsito no puede contenerse:

—¡Exacto, Sábila! Después llega la primera gobernadora con su discurso de paz y seguridad. Según su informe, Tlaxcala es una tierra tranquila, sin sobresaltos. Pero lo que no dice, al menos no en voz alta, es que mientras se habla de seguridad, la trata de personas ya es un problema estatal. ¡Todo bajo control!… excepto, claro, lo que no está!

Solucionado hasta que llegue el siguiente

Jicotencal, con sonrisa pícara, responde:

—¡Ah, la seguridad! Claro, prometió que Tlaxcala sería un oasis de tranquilidad. Eso sí, siempre y cuando no entraras a ciertos municipios. Porque se sabía que en algunos el negocio era otro, y las autoridades solo miran para otro lado. Cumplió con su informe, pero el informe no cumplió con los tlaxcaltecas.

Margarito se acomoda en su asiento, listo para seguir con el recuento.

—Luego vino el morenista, y con él, otra vez, el desarrollo industrial. ¡Qué insistencia la suya! Según sus cifras, Tlaxcala está en la senda del progreso: educación, salud, infraestructura… todo “solucionado”. Pero al dirigirse a las comunidades rurales, se da cuenta de que ese progreso solo existe en la imaginación del informe.

Teutila, siempre directa, lo interrumpe:

—Es que, claro, él resolvió los problemas del estado. Solo que no avisó que los resolvió para unos cuantos, porque el rezago educativo siguió igual o peor. ¿Y el sistema de salud? Bueno, si gusta esperar horas en un centro de salud sin médicos ni medicinas, entonces todo es perfecto.

Sábila, con su característico tono paciente, añade:

—No olviden al sobrino. Él sí fue valiente, criticó a sus antecesores con todo. Con la alternancia las cosas serían diferentes. La educación iba a mejorar, las oportunidades se iban a multiplicar, y el sistema de salud, ¡ni se diga! Resolvió los problemas, pero solo hasta el siguiente gobernador.

¡En los informes todo está solucionado!

Tránsito se levanta, toma la palabra con gesto teatral:

—Y qué dicen del albiazul. Llega criticando al sobrino, afirma que ahora sí se acabaría con el rezago educativo, que la infraestructura escolar y hospitalaria iba a dar un salto cuántico. Pero lo que no dijo es que ese salto fue hacia el pasado. Eso sí, presentó su informe donde, según él, todo estaba resuelto.

Teutila, aguantando una sonrisa, agrega:

—¡Ah, y no olvidemos al ganadero. Según sus informes, la pobreza extrema en Tlaxcala ya no existe. ¡Qué alivio! ¡Se evaporó! Pero claro, luego se da uno cuenta de que la única cosa extrema en Tlaxcala es la pobreza. Pero eso sí, en el informe se solucionó. ¿En qué Tlaxcala viven l@s gobernador@s durante su sexenio?

Sábila se ríe y añade:

—Y después llega el exprés. Como todos sus predecesores, critica al antecesor y asegura que creará la “Tlaxcala moderna”. ¡Se venían los tiempos dorados! ¿Y qué tenemos hoy? Exactamente lo mismo de siempre. Caminos rurales en pésimo estado, migración masiva, y un río Zahuapan más contaminado que nunca. Pero, ¡en sus informes todo está solucionado! Aunque lo único solucionado es el papel de la lotería donde imprimen las promesas.

Jicotencal cierra el seminario.

—Lo más fascinante, querida familia, es que cada gobernador critica al anterior. Todos, absolutamente todos, prometen resolver lo que sus antecesores no pueden. Y, el ciclo continúa. Y así, Tlaxcala sigue siendo un estado donde los problemas se resuelven en los informes, pero en la vida real siguen tan frescos como el primer día.

Los seminaristas se miran y dicen en coro; ¡Eso les pasa por no saber hacer investigación científica! ¡Otra cosa sería si experimentaran con especies animales! Tienen que entender que la sociedad y sus problemas solo se pueden conocer si se hacen experimentos en ambientes como los del planeta de los simios.