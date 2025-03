En Tlaxcala no se puede imponer ninguna decisión del estado al pueblo, si no es acompañada de su voluntad: Segob

Al señalar que en Tlaxcala “no hay política pública” que tenga efectividad sin la participación ciudadana, Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), aseveró que no se puede imponer ninguna decisión del estado al pueblo, si no es acompañada de su voluntad.

El morelense asistió, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a la celebración del Día del Arvchivista e informe anual del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (Aghet), efectuados en el Teatro Xicohténcatl de la ciudad capital.

Resaltó la importancia del trabajo en esta materia, pues dijo que trasciende la mera conservación documental porque cada archivo organizado, cada registro digitalizado y cada documento preservado “es un eslabón fundamental de la cadena que une a nuestro pasado con el presente y nos guía hacia un futuro lleno de oportunidades y retos”.

Agregó que desde el gobierno del estado se ha apostado por la transparencia y la preservación de la memoria documental, con el convencimiento de que conocer el pasado es esencial para construir un futuro sólido.

El secretario refirió que la reforma del año 2023, efectuada a la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, marcó un antes y un después al crear el Aghet, cuyo trabajo diario se realiza también con la participación social de las comunidades.

“No hay política pública en este estado que tenga la efectividad sin la participación de su gente… no podemos imponer nada al pueblo, no podemos imponer ninguna decisión del estado, si no es acompañando bajo la voluntad de la gente”, manifestó Luis Antonio Ramírez.

Por ello, conminó a las y los servidores públicos a que cada decisión y actividad que tomen en conjunto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, “siempre lo hagamos promoviendo la participación de la gente”.

Realzó que hay avances en el Aghet y recalcó que la modernización no solo facilita el acceso a la información, sino que también asegura la memoria de Tlaxcala y, por extensión, de México, a fin de que se conserve intacta para las futuras generaciones; al mismo tiempo, destacó la labor de personal del Departamento de Archivo Histórico, con trayectoria de hasta más de 30 años, al que posteriormente le fue entregado un reconocimiento.

Por su parte, Mayra Vázquez, titular de este organismo, rindió un informe de trabajo y señaló que a más de un año de su creación, de 147 sujetos obligados en materia de archivo con que cuenta el estado, durante 2024 fue atendido 73.4 por ciento de esa totalidad. “Un alcance relevante en el primer año de funcionamiento”, citó.

También, subrayó que de acuerdo con el cumplimiento de la ley ante el Registro Nacional de Archivos (RNA), en 2024 Tlaxcala pasó del lugar 30 al 12 a nivel nacional, como resultado de un “trabajo intenso”.

La funcionaria añadió que con base en el corte mensual del mes de marzo de 2025 del Archivo General de la Nación (AGN), la entidad se ha ubicado en el cuarto sitio del país, en cuanto a la inscripción de sujetos obligados del estado en el RNA.