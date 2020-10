En Tlaxcala no se acredita el feminicidio porque es tipificado de manera retrógrada: OCNF

Desde 2013 el Congreso local retrocede en la tipificación del feminicidio, al establecer causales subjetivas que impiden acreditar el delito, lo cual representa un retroceso grave; además, Tlaxcala es uno de los cuatro estados sin cumplir aún con la homologación del tipo penal al del Código Federal.

Esta condición fue calificada de absurda por María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), durante la conferencia virtual “El estado de Tlaxcala debe garantizar los derechos de las mujeres”.

“¿Es Tlaxcala un estado donde no hay feminicidios? o ¿es un estado donde no se está acreditando el delito?“, preguntó al exponer que de 2018 a 2020, en esta entidad del país han sido asesinadas 51 mujeres y niñas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), pero solo a ocho se les ha dado esta categoría, mientras que el resto son clasificados como homicidios.



Repasó que este ilícito se tipificó el 9 de marzo de 2012, cuando era un tipo penal autónomo, con cuatro circunstancias (causales) establecidas con base en investigaciones realizadas en Ciudad Juárez, del Colegio de la Frontera norte, de académicas feministas como Marcela Lagarde y activistas, no con estudios de legisladores.

Pero –dijo- no se introdujeron conceptos como odio o misoginia, debido a la dificultad que implica para interpretarlos y acreditarlos, por parte de los operadores de procuración de justicia. Aunque, faltaron algunos como el de incomunicación, para vincularlo al problema de trata de personas, así como el de lesiones infamantes y degradantes, fundamental porque el delito se relacionaría a la brutalidad con que se comete el crimen.

Sin embargo, en 2013 al Congreso “se le ocurrió hacer una reforma que representó un retroceso”, pues contradice a la constitucional de 2011 sobre la progresividad del derecho. Modificó totalmente y supeditó al feminicidio al homicidio doloso, para que sea lo primero que deba acreditarse.

Además adicionó circunstancias subjetivas como subordinación, odio y misoginia, que no es necesario que se mencionen en un tipo penal, “porque de lo contrario, lo que se busca es la no acreditación de un delito, la invisibilización de un problema y la no creación de políticas públicas de prevención”.

Luego, derivado de la solicitud de alerta de violencia de género, el 12 de julio de 2017 se modificó nuevamente el tipo penal a autónomo, con siete circunstancias objetivas. La cuarta reforma se realizó el pasado 28 de enero de este año, al artículo 229 del Código Penal para homologarlo al Federal, añadió.

Pero en agosto pasado se presentó una propuesta para agregar como causal que el sujeto activo lo cometa “por odio o adversación, o sea cambian para empeorar; es un grave retroceso”, pues será difícil acreditarlos.

Por eso, llamó al Congreso local y a las autoridades estatales competentes este tema a entender “que no se trata de modificar por modificar, pues hay estudios para mejorar la acreditación”, incluso adelantó que el OCNF hará una propuesta para garantizar los derechos de las mujeres, generar políticas de prevención y considerar elementos normativos objetivos como, privación de la vida, que el sujeto pasivo sea una mujer y que el delito se haya cometido por razones de género.

Recordó que desde hace ocho años se ha tenido la hipótesis de que una desaparición podría estar vinculada al feminicidio, a trata de personas y a otro tipo de ilícitos. Añadió que a nivel nacional hay una proposición para que la relación (sea consanguínea, parentesco, laboral u otra) entre el asesino y la víctima sea considerada en la investigación.

“Es importante porque 27 por ciento de asesinatos del país con característica feminicida corresponde a niñas, y casi 100 por ciento de ellas vivieron violencia sexual por parte de su padre o algún pariente”.

De esta manera explicó cuáles han sido las barreras legales para investigar y sancionar este ilícito, no solo en Tlaxcala sino en todo México, lo cual no puede ser en un país “donde casi 11 mujeres son asesinadas diariamente, la mayoría por discriminación de género”.

A su vez, Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), organización civil incorporada al OCNF, remarcó que el marco legal sigue sin favorecer el acceso a la justicia y señaló que en lo que va del año en Tlaxcala han sido documentados 21 casos con características de feminicidios.

Sin embargo, las autoridades continúan sin querer iniciar las indagaciones por este delito, pues de ese número la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solo ha reportado uno al Sesnsp hasta el mes de agosto, y nada más ocho homicidios dolosos y siete culposos. Mientras que dos asesinatos perpetrados en enero fueron clasificados como suicidios y hay algunos que han atribuido a accidentes, lo cual es preocupante.

Precisó que en todos los casos existen huellas de violencia, golpes, disparos de arma de fuego, tortura, los cuerpos están maniatados y algunos son “basurizados”, colocados en bolsas y en lugares públicos, son hallados en ríos, terrenos y construcciones abandonadas; pero estos no son elementos contundentes para la PGJE, lamentó.