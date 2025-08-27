Miércoles, agosto 27, 2025
En Tlaxcala, la voz de la ciudadanía contribuye a cuidar el medio ambiente: SMA

La Redacción

Tlaxcala se convirtió en el primer estado del país en crear un espacio formal para que la ciudadanía participe directamente en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático, con la instalación del Observatorio Ciudadano de Cambio Climático.

Esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, busca que la sociedad no solo acompañe, sino que también evalúe, proponga y corrija las políticas públicas en la materia, explicó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino Alvarado, quien destacó que, con esta medida, la entidad establece un precedente nacional en materia de gobernanza ambiental.

Durante el ejercicio semanal “Diálogo Circular” con medios de comunicación, el funcionario estatal subrayó que, antes de 2021, Tlaxcala carecía de un marco legal y estratégico frente al cambio climático, y que fue con el inicio de la actual administración cuando se aprobaron la Ley de Cambio Climático, su reglamento y diversos mecanismos de coordinación con municipios, academia, empresas y sociedad civil.

“Creamos instituciones para que la ciudadanía nos pueda decir en qué vamos mal, qué debemos corregir o qué estamos haciendo bien. Ningún otro estado del país lo tiene, y la Federación ya observa este modelo como ejemplo a replicar”, afirmó.

El Observatorio Ciudadano funciona a través de sedes regionales en Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Chiautempan, Tlaxco, Calpulalpan, San Pablo del Monte y Zacatelco. Esto, precisó, permite descentralizar la participación y dar voz a comunidades diversas, garantizando que las decisiones ambientales respondan a las realidades locales.

Aquino Alvarado destacó que Tlaxcala trabaja con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como la cooperación alemana y japonesa. Estas alianzas, dijo, refuerzan la transparencia y aseguran que las acciones tengan mayor impacto y beneficio social.

El nuevo esquema de cuidado ambiental que impulsa el gobierno estatal, expuso, no solo promueve obras de infraestructura verde y proyectos de resiliencia hídrica, sino que abre la corresponsabilidad social en la lucha contra el cambio climático.

A este esquema se suma la consulta ciudadana en 37 municipios aledaños al río Zahuapan, con la finalidad de emprender acciones de rehabilitación para suspender las descargas de aguas residuales, lo que permitirá recopilar la opinión de ciudadanos y habitantes que diariamente conviven con el afluente.

Con esta estrategia, Tlaxcala se consolida como pionero en México en la construcción de políticas públicas con verdadera participación ciudadana, al tiempo que fortalece la confianza entre gobierno y sociedad en la defensa del medio ambiente, finalizó.

