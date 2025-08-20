En Tlaxcala, cuotas escolares deben ser voluntarias y transparentes: SEPE

A pocos días del inicio del ciclo escolar 2025–2026, en Tlaxcala se mantiene vigente el Acuerdo 003/SEPE/2023, el cual regula las aportaciones voluntarias en las escuelas públicas de nivel básico y deberá ser acatado por toda la comunidad educativa.

- Anuncio -

Dicho Acuerdo establece la regulación de las aportaciones voluntarias con el objetivo de garantizar transparencia, vigilancia y una adecuada rendición de cuentas en el uso de los recursos entregados por madres, padres de familia y tutores.

El artículo 7 de la Ley General de Educación establece que “la educación debe ser gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado”. Por lo que la autoridad educativa estipula que los padres deben tener claro que se trata de un apoyo para las escuelas y no de una contraprestación. “Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado”, señala el documento.

Las aportaciones se ejecutarán al inicio del ciclo escolar, pero sólo después de que se ratifiquen o nombren las organizaciones de padres de familia encargadas de administrarlas. Esto significa que los recursos no podrán quedar en manos de maestros o directores.

- Advertisement -

En este sentido, el acuerdo establece que “en ningún caso directivos, maestros, maestras o cualquier trabajador de la educación podrá ejercer, resguardar, trasladar o administrar los recursos de las aportaciones voluntarias”. La medida busca evitar actos de corrupción y proteger al personal docente.

También puedes ver: Profeco recomienda Apps para el regreso a clases que ayudan el aprendizaje

El destino del dinero deberá atender las necesidades prioritarias de cada escuela, de acuerdo con el Programa Escolar de Mejora Continua, elaborado por los colectivos docentes. Sin embargo, cualquier cambio en su aplicación tendrá que ser aprobado en asamblea de padres de familia.

- Advertisement -

Además, la SEPE determina que cada salón podrá tener un tesorero encargado de administrar recursos para actividades específicas. A partir de cuarto de primaria, incluso los propios estudiantes podrán participar como tesoreros, siempre con autorización de sus padres o tutores.

En materia de transparencia, las escuelas deberán publicar informes periódicos de ingresos y egresos en un lugar visible, como el periódico mural. También se podrán incluir facturas, notas y fotografías de los materiales adquiridos con las aportaciones.

El acuerdo también establece la obligación de realizar asambleas de rendición de cuentas en fechas señaladas por el calendario escolar. En estas reuniones, las tesoreras o tesoreros deberán presentar comprobantes de los recursos ejercidos.

La vigilancia del dinero no sólo será responsabilidad de los padres, sino también de autoridades escolares, educativas y, en caso necesario, de instancias de auditoría y justicia del Estado. El objetivo es asegurar un manejo responsable.

La SEPE señala que las aportaciones en especie, como materiales de limpieza, mobiliario o equipo didáctico, también deberán registrarse y transparentarse como parte de la rendición de cuentas de cada escuela.

Finalmente, se estipula que el interés superior de niños y adolescentes es la prioridad. “Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a las escuelas en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo”, establece el acuerdo.

Podría interesarte: Feria de Regreso a Clases podría ampliarse hasta dos semanas en próximas ediciones