Miércoles, agosto 20, 2025
NoticiasEducación

En Tlaxcala, cuotas escolares deben ser voluntarias y transparentes: SEPE

En Tlaxcala, cuotas escolares deben ser voluntarias y transparentes: SEPE
En Tlaxcala, cuotas escolares deben ser voluntarias y transparentes: SEPE
Dania Corona Muñoz

A pocos días del inicio del ciclo escolar 2025–2026, en Tlaxcala se mantiene vigente el Acuerdo 003/SEPE/2023, el cual regula las aportaciones voluntarias en las escuelas públicas de nivel básico y deberá ser acatado por toda la comunidad educativa.

- Anuncio -

Dicho Acuerdo establece la regulación de las aportaciones voluntarias con el objetivo de garantizar transparencia, vigilancia y una adecuada rendición de cuentas en el uso de los recursos entregados por madres, padres de familia y tutores.

El artículo 7 de la Ley General de Educación establece que “la educación debe ser gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado”. Por lo que la autoridad educativa estipula que los padres deben tener claro que se trata de un apoyo para las escuelas y no de una contraprestación. “Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado”, señala el documento. 

Las aportaciones se ejecutarán al inicio del ciclo escolar, pero sólo después de que se ratifiquen o nombren las organizaciones de padres de familia encargadas de administrarlas. Esto significa que los recursos no podrán quedar en manos de maestros o directores.

- Advertisement -

En este sentido, el acuerdo establece que “en ningún caso directivos, maestros, maestras o cualquier trabajador de la educación podrá ejercer, resguardar, trasladar o administrar los recursos de las aportaciones voluntarias”. La medida busca evitar actos de corrupción y proteger al personal docente.

También puedes ver: Profeco recomienda Apps para el regreso a clases que ayudan el aprendizaje

El destino del dinero deberá atender las necesidades prioritarias de cada escuela, de acuerdo con el Programa Escolar de Mejora Continua, elaborado por los colectivos docentes. Sin embargo, cualquier cambio en su aplicación tendrá que ser aprobado en asamblea de padres de familia. 

- Advertisement -

Además, la SEPE determina que cada salón podrá tener un tesorero encargado de administrar recursos para actividades específicas. A partir de cuarto de primaria, incluso los propios estudiantes podrán participar como tesoreros, siempre con autorización de sus padres o tutores. 

En materia de transparencia, las escuelas deberán publicar informes periódicos de ingresos y egresos en un lugar visible, como el periódico mural. También se podrán incluir facturas, notas y fotografías de los materiales adquiridos con las aportaciones. 

El acuerdo también establece la obligación de realizar asambleas de rendición de cuentas en fechas señaladas por el calendario escolar. En estas reuniones, las tesoreras o tesoreros deberán presentar comprobantes de los recursos ejercidos. 

La vigilancia del dinero no sólo será responsabilidad de los padres, sino también de autoridades escolares, educativas y, en caso necesario, de instancias de auditoría y justicia del Estado. El objetivo es asegurar un manejo responsable.

La SEPE señala que las aportaciones en especie, como materiales de limpieza, mobiliario o equipo didáctico, también deberán registrarse y transparentarse como parte de la rendición de cuentas de cada escuela. 

Finalmente, se estipula que el interés superior de niños y adolescentes es la prioridad. “Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a las escuelas en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo”, establece el acuerdo.

Podría interesarte: Feria de Regreso a Clases podría ampliarse hasta dos semanas en próximas ediciones

Temas

Más noticias

Últimas

Últimas

Relacionadas

SEPE impulsará reformas penales para proteger a docentes y personal de agresiones y amenazas

Dania Corona Muñoz -
La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) promoverá reformas al Código Penal local para proteger a docentes y personal administrativo frente a agresiones...

Homero Meneses niega aspiraciones inmediatas a la gubernatura y llama a partidos a basar críticas en hechos

Dania Corona Muñoz -
El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández rechazó que sus intereses políticos actuales estén enfocados en buscar...

Ofrece SEPE curso de verano para hijos de trabajadores; participan 115 menores

Dania Corona Muñoz -
En la recta final de su curso de verano, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala...

Más noticias

“Sí hay elementos” para el desafuero de ‘Alito’

La Jornada -
En las cinco carpetas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que pidió quitar el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas, “sí hay elementos”...

Vagón de Tren Maya no descarriló, se desvió aguja en cambio de vía: Lozano

La Jornada -
Ciudad de México. El director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano, informó que no hubo descarrilamiento de un vagón en la estación...

El 1 por ciento más rico en México acapara un tercio del ingreso nacional

La Jornada -
La pobreza en México disminuyó desde 2018, pero la desigualdad estructural persiste. El 1 por ciento de la población más rica acapara el 35...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025