En Tlaxcala, 14 credenciales para votar con reconocimiento no binario se han expedido por el INE

En el periodo comprendido del 24 de abril de 2023 al 31 de mayo de este año, los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) tramitaron y entregaron un total de 14 Credenciales para Votar con reconocimiento de identidad no binaria, a las cuales, en el apartado de sexo, les fue colocada una X.

Así lo informó la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, mediante un reporte acumulado al respecto.

De igual manera, la instancia agregó que, desde el 3 de junio, tras la jornada electoral cuando los trámites ante los MAC fueron reanudados, a la fecha no han sido solicitados trámites de inclusión del dato no binario ante el instituto en el estado.

Es de recordar que el año pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, por mayoría de votos, determinar viable la incorporación de la letra “X” en la Credencial para Votar que reconozca a las personas no binarias, en acatamiento a sentencias de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo cual las autoridades electorales garantizan los derechos político–electorales a las personas que se identifican como no binarias.

Para lograr la incorporación del identificador no binario, con independencia de que el acta de nacimiento reconozca o no a la o el ciudadano como tal, la ciudadanía deberá acudir al MAC y solicitarlo, con lo que será incluida la X en lugar de las letras H o M; antes, tendrá que llenarse y firmarse el acta de solicitud de Credencial para Votar con identidad de género no binaria, que podrá ser proporcionada en el módulo al que acuda.

Si la o el ciudadano cuenta con el acta de nacimiento o carta de naturalización en los que se les identifique como persona no binaria, es el único documento necesario para solicitar el cambio; sin embargo, de no tenerlo, es suficiente con la simple expresión de así requerirlo, habiendo llenado el acta citada con antelación.

El INE aclaró que, si bien en la credencial aparecerá la X señalada en el campo correspondiente al sexo, en los datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y de elector continuará el sexo incluido en el acta de nacimiento.

Para conocer más información o despejar dudas sobre este tema, la ciudadanía puede comunicarse a las líneas telefónicas 8004332000 y 24646 25299 o en el chat de Facebook INE Tlaxcala.

Finalmente, el INE recordó que la ubicación y horarios de atención de los 10 módulo fijos y móviles que operan en la entidad, pueden consultarse en las publicaciones realizadas diariamente en las páginas de Facebook y X del INE Tlaxcala, así como en la dirección electrónica: https://ubicatumodulo.ine.mx/, de tal manera que pueda acudirse a realizar este y otros trámites registrales.