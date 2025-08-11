En Tlaxcala, 11 mil 975 hogares enfrentaron gastos catastróficos en salud durante 2024: México Evalúa

En Tlaxcala, 11 mil 975 hogares —equivalentes al 3 por ciento del total— destinaron en 2024 más del 30 por ciento de su capacidad de pago a cubrir gastos médicos, lo que se considera gasto catastrófico, según el análisis “Situación del gasto en salud de los hogares en México 2018 vs. 2024” elaborado por México Evalúa con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos de gasto empobrecedor, 3 mil 047 familias tlaxcaltecas vieron reducidos sus ingresos por debajo de la línea de pobreza como consecuencia directa de gastos médicos. México Evalúa destaca que “el impacto de los gastos en salud es regresivo: las familias con menores ingresos son las más afectadas”.

El gasto de bolsillo —lo que los hogares pagan directamente por atención médica, medicamentos o estudios— aumentó en Tlaxcala un 62.7 por ciento en el periodo 2018–2024, uno de los crecimientos más pronunciados del país.

Este incremento se vincula con una mayor dependencia del sector privado: en 2024, 54 por ciento de la población tlaxcalteca que buscó atención médica lo hizo en clínicas u hospitales privados, frente al 43 por ciento registrado en 2018. Esto implica que más de la mitad de los pacientes paga por servicios fuera del sistema público, incluso cuando cuentan con afiliación.

En el caso de las personas adultas mayores, el gasto de bolsillo en salud se ha elevado de forma considerable a nivel nacional, y Tlaxcala no es la excepción. Estos hogares requieren más atención médica, lo que incrementa su exposición a gastos catastróficos.

El fenómeno de la automedicación también crece. Aunque el estudio no desagrega el dato por entidad, advierte que más de la mitad de quienes no buscaron atención médica en 2024 optó por automedicarse, una práctica en aumento y asociada a la desconfianza en el sistema de salud o a la falta de disponibilidad de servicios.

A nivel nacional, el número de hogares que incurrió en gasto catastrófico en salud creció 64.5 por ciento entre 2018 y 2024. El informe alerta que este tipo de gastos comprometen no solo el bienestar económico de las familias, sino también su acceso a la atención oportuna, pues ante la falta de recursos muchos posponen o evitan tratamientos.

Las cifras colocan a Tlaxcala en un grupo de entidades que, aunque no encabezan los niveles más altos de rezago social, sí presentan un crecimiento sostenido en los indicadores más críticos de gasto en salud.