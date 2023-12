En tiempo y forma, concluyó Congreso aprobación de leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracciones I,II y XII de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Tlaxcala; 80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las y los diputados cumplieron en tiempo y forma con el proceso de aprobación de los dictámenes de Leyes de Ingresos de los Municipios.

Durante la vigésima séptima sesión ordinaria, las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron los dictámenes de los Municipios de Atltzayanca, Amaxac, Atlangatepec, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Ixtacuixtla, La Magdalena Tlaltelulco, Nativitas, San Francisco Tetlanohcan, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tetla, Tepetitla y Xaloztoc.

Cabe recalcar que la Comisión de Finanzas y Fiscalización que preside el diputado Ever Alejandro Campech Avelar, enfatizó su compromiso para velar y salvaguardar la economía del Estado y de las familias tlaxcaltecas, por lo que no se permitió autorizar para el Ejercicio Fiscal 224 a ningún municipio el incremento a las tasas ni la creación de nuevos impuestos o atribuciones.

En este sentido y con base en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las y los congresistas locales, aprobaron excluir la fórmula de cobro por el servicio de alumbrado público de los Ayuntamientos que pretendían continuar con la normatividad declarada inconstitucional. También se realizaron modificaciones en torno al agua potable, certificaciones y demás actos observados por la SCJN.

Es así que la LXIV Legislatura del Congreso del Estado cumple con su compromiso para apoyar a la economía familiar y velar porque no existan incrementos injustificados por parte de los Ayuntamientos.