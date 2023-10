En tercer Colillatón recolectan más de 116 mil colillas de cigarro; evitará daño en 5.8 millones de litros se agua: Castro

En conmemoración al 17 de Septiembre Día Mundial de la Limpieza, fueron recolectadas más 116 mil 600 colillas de cigarros en el tercer Colillatón Estatal Tlaxcala 2023, lo cual evitará la contaminación de cinco millones 832 mil 250 de litros de agua potable, informó la líder estatal de World Cleanup Day México, Hilda Margarita Castro Cuamatzi.

Explicó que esta actividad se llevó a cabo el 23 del mes pasado, convocado por la asociación civil Toktli Educación Ambiental, a fin “de visibilizar, detener y reciclar las colillas de cigarros que están en nuestros espacios públicos”; ello, en respuesta al llamado de Let’s Do It, World Cleanup Day y la Semana Global de Acción por los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), coorganizado por My World México y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Para representar a Tlaxcala a nivel mundial, señaló que unió esfuerzos con la presidenta de Toktli Educación Ambiental, Eli Fernández Medina, a fin de coordinarse y sumar voluntades con la sociedad civil, juventudes, estudiantes y público interesado.

Explicó que esta actividad, en su tercera edición, se realizó en seis municipios: Tlaxcala capital, Apizaco, Chiautempan, Yauhquemehcan, Amaxac de Guerrero, en este lugar se realizó en coordinación y apoyo del departamento de Protección al Medio Ambiente del ayuntamiento, y Colonia Tepatlaxco, Tlaxco, donde colaboró la agrupación Manos Especiales Cuidando el Medio Ambiente.

Al Colillatón Estatal se sumaron 42 personas para “detener la contaminación” a través de la recolección de más de 11 mil 400 colillas de cigarros en nuestros espacios públicos, lo cual redundará en evitar el daño a cerca de 570 mil litros de agua potable, enfatizó.

También -agregó-, apoyaron dos instituciones educativas en esta Jornada Mundial de la Limpieza, previamente al 23 de septiembre, pues estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la licenciatura en Química Clínica, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX), bajo la dirección de la académica Adriana Nolasco, recolectaron en diversas localidades más de seis mil 845 colillas, en beneficio de 342 mil 250 litros de agua.

Mientras que más de 200 estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis número 3), recibieron información y capacitación por parte del docentes Álvaro Huerta Rodríguez y de Ruth Ortega, de la Academia de Biología-Ecología, sobre esta actividad y el impacto que genera este tipo de desecho en el medio ambiente, indicó.

Mencionó que entre todos recolectaron aproximadamente 41 kilogramos de colillas que representan 98 mil 400 piezas, con lo que se impide la afectación en cuatro millones 920 mil litros de agua.

“La Jornada Mundial de Limpieza es una actividad global, nos hace un llamado a reflexionar y activarnos; salir a nuestras calles, espacios públicos, bosques, ríos y más, y no solo ser espectadores sino agentes de cambio y apropiarnos de nuestros espacios. Nos permite

preguntarnos qué podemos hacer” para que el entorno esté libre de estos residuos y poder actuar , remarcó.