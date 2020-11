En SEPE “te aburren y te cansan para que desistas de tu lucha”: docente que concursó por plaza

Desde el pasado 23 de octubre, la Coordinación Estatal de los Concursos de Oposición de Asignación de Plazas de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) tenía un oficio de respuesta a profesores que solicitan una explicación por la que fueron excluidos en la distribución de las claves para este ciclo lectivo, pese a que se ubicaron en los primeros 15 lugares en el concurso de oposición convocado para ese fin.

Sin embargo, dicho documento nunca fue mencionado por el responsable de esa área, Cutberto Hernández Hernández, en la reunión que sostuvieron los docentes inconformes con él y con otras autoridades de la SEPE el lunes 26 de ese mismo mes, por lo que el director de Educación Básica, Roberto Lima Morales, se comprometió en ese encuentro a que se realizaría una revisión de cada uno de los casos, observó Mariela Jiménez Juárez, quien logró el segundo mejor puntaje en el concurso de oposición, pero fue excluida en la distribución de las plazas.

Para la docente de Educación Física, esa situación no solo denota falta de coordinación entre las diversas áreas de la dependencia estatal, sino una forma de actuar de los funcionarios para no dar solución a las peticiones y trámites que les llegan.

“Lamento que esta sea una forma de operar de la SEPE que se ha venido haciendo siempre para aburrirte, para cansarte, para que desistas de tu lucha y te vayas a tu casita y ya no hagas nada contra ellos, porque esa forma de operar les ha funcionado a ellos durante muchos años. Denota que ni siquiera están organizados, porque si Cutberto Hernández tenía el oficio de respuesta desde el 23 de octubre, por qué Roberto Lima nos pidió tiempo para que hicieran la revisión de cada uno de los casos para poder darnos una respuesta”, expuso Jiménez Juárez.

Refirió que la semana pasada, después de la reunión con las autoridades del lunes pasado, llegó a su correo electrónico un archivo de respuesta a los oficios que ha entregado a la SEPE sobre su asunto, y al acudir a la dependencia a solicitar el original del documento –del cual proporcionó una copia a La Jornada de Oriente Tlaxcala– y firmar de recibido, descubrió que éste tenía fecha de expedición el 23 de octubre.

“Me queda bien claro a mí y a mis compañeros y a otros docentes que ya se están animando a denunciar (que nos quieren cansar), pero ya no nos engañan ni con buenas intenciones ni atendiéndonos las autoridades. Abusan del poder, piensan que todos nos chupamos el dedo y que vamos a caer en esas patrañas, es una forma de delinquir. Nos queda muy claro que al secretario de Educación (Florentino Domínguez Ordóñez) no le interesa dar solución al magisterio, él está más preocupado en otros asuntos”.

Jiménez Juárez dijo que agotará todos los trámites e instancias para obtener una respuesta a su solicitud, pero de no ser así “nuestros abogados procederán con el amparo y la denuncia, de hecho, ya están trabajando sobre esto; algunos compañeros lo están haciendo de manera individual y otros en grupo, porque ya nos dimos cuenta de que el secretario de Educación no tiene capacidad para resolver esta situación”.

“El año pasado fueron otros compañeros, y este año me tocó a mí, pero no me sé dejar porque ya estoy harta de esta situación, no voy a esperar 10 años a que me den solución o que ya no estén funcionarios como los que están ahorita, que tienen otros intereses”, advirtió.