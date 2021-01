En riesgo de cerrar, las últimas 30 estancias infantiles que brindan educación inicial en la entidad: Zempoalteca

La falta de apoyo económico oficial y de la armonización de la ley estatal de educación a la reforma al Artículo 3º Constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en 2018, ponen en riesgo la continuidad y operación de 30 estancias infantiles en la entidad y, con ello, que alrededor de 600 menores de 4 años de edad, que son atendidos en esos espacios ubicados en 15 municipios, vean vulnerado su derecho a recibir educación temprana.

De hecho, Irene Zempoalteca, integrante de la Asociación de Profesionistas de Estancias Infantiles (APEI), advirtió que si en el transcurso de este mes no consiguen formas de ingreso adicionales al pago que perciben por sus servicios, ya no continuarán operando a partir de febrero, pues no cuentan con los recursos para pagar al personal ni para el suministro de luz eléctrica y agua potable y, mucho menos, para los permisos de funcionamiento que exigen los municipios.

De concretarse esta situación, abundó, Tlaxcala estaría incumpliendo con la reforma al Artículo 3º Constitucional de 2018, en la que se establece la obligatoriedad de la educación inicial, pues hasta la fecha, el Congreso local no ha procedido a la armonización de la ley de educación estatal con esa norma federal, en la que también se instruye la creación de un Sistema Estatal de Educación Inicial (SIEI).

Hasta 2018, recordó Irene Zempoalteca, la educación inicial era brindada de forma gratuita en el Tlaxcala y en el país a través del Programa Estancias Infantiles, pero éste se canceló con la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) decretada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pese a la desaparición de esa dependencia y del subsidio que recibían para operar, las 239 estancias infantiles inscritas en la entidad hasta ese año en el programa continuaron funcionando con el pago del servicio que hacían los padres de familia, sin embargo, con el paso del tiempo la mayoría fue cerrando, principalmente, por aspectos económicos.

La puntilla vino a darla la pandemia de Covid-19 que inició el año pasado, pues muchos padres de familia perdieron su empleo o decidieron darle otro uso al dinero de la colegiatura, por lo que ahora solamente operan 30 estancias infantiles en la entidad, distribuidas en 15 municipios.

Por esta razón, dueños y representantes de 60 estancias infantiles decidieron conformar la Asociación de Profesionistas de Estancias Infantiles (APEI) para exigir al gobierno del estado y al Congreso local que cumplan con la reforma al Artículo 3º Constitucional de hace tres años y destinen recursos para garantizar el derecho de acceso a la educación temprana a los tlaxcaltecas menores de 4 años de edad.

Irene Zempoalteca indicó que la APEI es parte de un movimiento que también se realiza en 22 estados del país, donde tampoco se está cumpliendo con la educación temprana, aunque la movilización ha logrado que los gobiernos de Colima, Chihuahua y Michoacán, destinen recursos propios para apoyar la operación de estancias infantiles.

En Tlaxcala, la asociación entregó en octubre pasado un oficio al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para pedirle que solicitara recursos a la Federación para apoyar las instancias infantiles; y también se acercaron al Congreso local para solicitar a los diputados que etiquetaran 200 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2021 para garantizar el derecho de la niñez tlaxcalteca a la educación inicial.

En ambos casos, no obtuvieron la respuesta esperada. En el caso de los legisladores, la excusa fue que no hay presupuesto para ese fin y tampoco encontraron forma de re etiquetar recursos de las partidas establecidas en el rubro educativo para apoyar a las estancias infantiles de la APEI.

De esta gestión, Irene Zempoalteca destacó como avance, que la diputada María del Rayo Netzáhuatl se comprometió a subir al pleno una iniciativa de reforma a la Ley de Educación Estatal a fin de armonizarla con la redacción actual del Artículo 3º Constitucional, aunque “nos explicaron que si desde la Federación no destinan recursos para este programa, de nada servirá la ley”, comentó la docente.

Ante ello, la también responsable de una estancia infantil que opera en la comunidad de Zaragoza, municipio de Huamantla, consideró que la administración estatal podría aportar dinero como ya sucede en otros estados del país.

“Nosotros queremos que nos apoyen con algo para poder subsistir, pues ya no podemos trabajar como particulares, porque con el Covid, los padres de familia se han visto mermados (para pagar el servicio). Nuestra petición es que nos apoyen para subsistir este año”.

Por el momento, refirió que municipios como Huamantla, Chiautempan y Tlaxcala capital se han solidarizado con la situación que enfrentan las estancias infantiles y les han condonado el pago de licencia de funcionamiento y de los programas de Protección Civil, con lo cual se han ahorrado algunos recursos, “sin embargo, son muchos gastos y ahorita estamos viendo si vamos a trabajar en los próximos meses, pues diariamente se cierran estancias”.

Resaltó el caso de Huamantla, donde operan 14 estancias, pues desde hace dos años les condona el pago de licencias de funcionamiento y de programas de Protección Civil, además les apoyó con 5 mil pesos durante dos meses. “Pero solo son tres municipios de los 15 donde estamos trabajando las estancias de la APEI”.

“Necesitamos mucho dinero para operar, en promedio, se invierten 6 mil 600 pesos por niño al mes, pues incluye el pago del asistente, de agua potable, luz y ahorita con la pandemia se requiere sanitizar de manera constante, comprar cubrebocas, gel, ahorita, quienes nos han apoyado son los papás, pero no creo que aguanten mucho. Además, la canasta básica aumentó bastante”.

A fin de mantenerse, comentó que convinieron en bajar de mil 200 a 600 pesos el pago por cada menor cada mes, pero aun así los padres de familia apoyaban con algunos productos de despensa. También decidieron acudir a empresas para que les ayuden con insumos de higiene.

Ahorita están trabajando 30 estancias infantiles atendiendo a 600 menores, pero todas están en riesgo de cerrar y con ello la pérdida de empleos. “En estos momentos tenemos poco más de 70 empleadas, pero llegamos a tener hasta mil 400. Esto ha sido muy brutal”, expuso Irene Zempoalteca, quien aseguró que el motivo que les mueve para sus gestiones de recurso es garantizar a la niñez tlaxcalteca su derecho de acceso a la educación temprana.