En riesgo, la educación de una generación de mexicanos por carencia de recursos: Fnerrr

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr) advirtió el riesgo de la pérdida de la educación de una generación entera de mexicanas y mexicanas, si el gobierno federal no los dota de manera inmediata de la infraestructura que requieren para seguir sus clases a distancia.

Señaló que esta exigencia la hicieron desde el 1 de junio pasado cuando estaba a punto de concluir el ciclo escolar pasado y comenzó a surgir información respecto de la población estudiantil con dificultades para tomar sus clases a distancia, modalidad que fue implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal ante la pandemia de Covid-19 que afecta al país desde hace cinco meses.

En ese entonces, señala la Fnerrr en un comunicado, las mismas autoridades educativas reconocieron que 10 millones de alumnas y alumnas de diversos niveles educativos no tuvieron los recursos ni la infraestructura necesaria para concluir los objetivo de los planes y programas de estudio correspondientes a ese año escolar.

La organización estudiantil expuso lo anterior en respuesta a declaraciones hechas por el titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma Barragán, el fin de semana anterior, en las que califica “como positivos los resultados del programa Aprende en Casa 2”, implementado por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2020-2021.

“Esteban Moctezuma dijo que son casos excepcionales los alumnos que no cuentan con la tecnología o con los materiales adecuados para poder seguir el ciclo escolar. Sin embargo, el Consejo Nacional de Fomento a la Educación (Conafe) declaró que el 46 por ciento de sus estudiantes no tiene acceso a TV, esto representa al menos 100 mil alumnos”, señala la Fnerrr.

Además, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tan sólo el 5 por ciento de estudiantes pobres tiene computadora en casa. Por su parte, el Banco Mundial (BM) informó que en 2019 había 19 millones 881 mil 282 hogares sin computadora; entre ellos, el 53 por ciento argumentó falta de recursos económicos para tener una y el 16.5 por ciento más no sabía cómo usarlas.

La problemática no termina aquí, 50.7 por ciento declaró que tenía esas carencias, naturalmente, porque no tienen recursos, y el 15.9 por ciento dijo que su comunidad no cuenta con una infraestructura que permita la conexión a internet, advierte la organización estudiantil.

Ante ello, la Fnerrr exige tanto a la SEP como al gobierno federal que se apresuren a dotar de infraestructura adecuada a todos los alumnos, pues “si siguen ignorando las necesidades del pueblo mexicano, veremos perdida la educación de una generación entera de mexicanos. Por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que nos organicemos en un solo frente que exija que los funcionarios públicos hagan su trabajo”.