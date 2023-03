En Primera Sesión del Consejo Político Estatal, PRD aprueba estrategia electoral 2024

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) llevó a cabo la primera sesión de su Consejo Político Estatal 2023, donde se reunieron las y los consejeros, presidentes y presidentas de las Direcciones Municipales, militantes y simpatizantes, para tomar decisiones importantes para el instituto político de cara al proceso 2024.

En dicha reunión, el Presidente Estatal Julio César Pérez González presentó su informe de actividades donde destacó el arduo trabajo realizado en el interior de todo el estado donde han reforzado sus estructuras tomando protesta hasta el momento a 55 nuevas direcciones municipales.

“Nos estamos reorganizando de manera íntegra y comprometida en los diferentes municipios de nuestra entidad colocándonos como verdadera oposición y la única opción de izquierda democrática, tenemos presencia renovada en 55 de 60 municipios y seguiremos trabajando de cerca con las estructuras, nuestros resultados se verán en nuestra votación para 2024” declaró el Dirigente Estatal.

En su participación el diputado y coordinador Parlamentario Juan Manuel Cambrón Soria, sostuvo que el partido está listo para ir solo en los próximos comicios, “nuestra postura de saque, es no a la coalición, estaremos abiertos a la política de alianzas siempre y cuando así lo quieran los militantes, no tomaremos ninguna decisión en lo oscurito, sin consultarla, no vamos a imponer nada, es el compromiso que hacemos aquí ante ustedes”.

Por su parte el Secretario Nacional de Asuntos Legislativos, Edgar Pereyra afirmó que el perredista Juan Manuel Cambrón es el único diputado que representa una verdadera fuerza de oposición. Sobre la política de alianza, dijo compartir que en Tlaxcala existen buenas posibilidades para ir solo, sin embargo, reconoció que hay municipios y distritos donde se podrá analizar ir en alianza, dependiendo las condiciones y con la encomienda clara, de que el voto sea amarillo.

“Tlaxcala, es uno de los cuatro estados que más le da votos al PRD a nivel país, y nos da las condiciones para afirmar que vamos a aumentar nuestra votación para el 2024 como ha venido ocurriendo, además de que ganaremos importantes municipios con este partido renovado. Reconozco el enorme esfuerzo que realiza el partido en el estado con Julio César Pérez González, Paty Zenteno y en el Congreso nuestro Diputado Cambrón Soria”, finalizó.

Ante más de 12 intervenciones de Consejeras y Consejeros Estatales, el PRD definió en una primera propuesta, género y cuotas solicitadas por el INE para encabezar municipios y distritos electorales, además de que dejó la mesa abierta para discutir por el lapso de 90 días, la postura sobre ir en alianza al proceso 2024.