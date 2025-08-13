Miércoles, agosto 13, 2025
En pobreza multidimensional, 40.8% de la población en Tlaxcala en 2024: Inegi

José Carlos Avendaño

La población en condición de pobreza multidimensional fue de 40.8 por ciento en Tlaxcala en 2024, cifra que disminuyó 11.7 puntos porcentuales con respecto al año 2022 cuando este universo fue de 52.5 por ciento de la población, de acuerdo con los resultados presentados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dicho porcentaje ubicó a Tlaxcala en el sexto lugar entre las entidades con mayor pobreza multidimensional del país en 2024. sólo por debajo de Chiapas (66 por ciento), Guerrero (58.1 por ciento), Oaxaca (51.6 por ciento), Veracruz (44.5 por ciento) y Puebla (43.4 por ciento).

En contraste, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California, con 9.9; Baja California Sur, con 10.2; Nuevo León, con 10.6; Coahuila, con 12.4 y Sonora, con 14.1.

De esta manera, cuatro de cada 10 tlaxcaltecas se encuentran en pobreza multidimensional, esto es, alrededor de 598 mil 700 personas tienen ingresos insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requieren para satisfacer sus necesidades y no tienen garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

Los resultados del Inegi de la Pobreza Multidimensional 2024 especifican que la pobreza moderada bajó 9.3 puntos porcentuales en Tlaxcala y la pobreza extrema disminuyó 2.4 puntos entre 2022 y 2024,

En el caso de la pobreza moderada, ésta pasó de 45.8 por ciento de la población tlaxcalteca en 2022 a 36.5 por ciento en 2024, lo que significa que 534 mil 800 personas no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación y su ingreso mensual no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios necesarios.

Mientras que la pobreza extrema disminuyó de 6.8 por ciento en 2022 a 4.4 por ciento en 2024 en Tlaxcala, de manera que 63 mil 900 personas presentan tres carencias o más y tienen un ingreso inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos, según ámbito rural y urbano, equivalentes al valor monetario mensual de la canasta alimentaria, por persona.

En el rubro de pobreza extrema, Tlaxcala ocupó el lugar 19 de entre las 32 entidades federativas en 2024.

En 2024, el 14.3 por ciento de la población de Tlaxcala presentó rezago educativo, cifra que se ubicó 4.3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. El 39.3 por ciento de la población presentó carencia por acceso a los servicios de salud, cifra que se ubicó 5.1 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

La mayor carencia entre la población fue por acceso a la seguridad social, ya que el 58.7 por ciento de la población de Tlaxcala presentó esta condición, cifra que se ubicó 10.6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Además, el 5.8 por ciento de la población de Tlaxcala presentó carencia por calidad y espacios de la vivienda, cifra que se ubicó 2.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional y el 6.2 por ciento de la población de Tlaxcala presentó carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, cifra que se ubicó 7.9 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

En tanto, el 20.8 por ciento de la población de Tlaxcala presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, cifra que se ubicó 6.4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

El ingreso corriente total per cápita en Tlaxcala fue de 5 mil 368.20 pesos, el quinto más bajo del país.

El Inegi también dio a conocer el coeficiente de Gini, que es una de las medidas más comunes para la medición de la desigualdad del ingreso. Su cálculo permite medir el efecto del ICTPC a nivel nacional, entidad federativa y por grupos de ocupación (formales e informales). En la serie bienal de 2016 a 2024, el coeficiente de Gini a nivel nacional mostró una tendencia decreciente.

Esta se confirmó con los niveles de 2022 y 2024, pues pasó de 0.431 a 0.420. Además, se observó que, a nivel de entidades federativas, en 25 se redujo el coeficiente de Gini. Las que encabezaron esa reducción fueron Nayarit y Aguascalientes. En cambio, en Colima, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí se registraron aumentos en ese mismo coeficiente.

La medición oficial de pobreza en México se realiza con base en los principios de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizó la medición de la pobreza multidimensional entre 2008 y 2022 con una periodicidad bienal, a nivel nacional y por entidad federativa. Para el ámbito municipal la periodicidad fue quinquenal.

La reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2024 y las reformas de las leyes secundarias que entraron en vigor el 17 de julio de 2025 mandataron la extinción del Coneval y la transferencia de las funciones de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social al Inegi.

Dichas funciones se enmarcan en los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico. Con el fin de asegurar la continuidad y consistencia de la serie que inició en 2016, esta medición se realizó en apego a los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza y su anexo único que emitió el Coneval.

