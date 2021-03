En plena pandemia, SEPE ya no contrató a personal de tecnología educativa, denuncian

Pese a que la labor que realizan es vital para la modalidad de educación a distancia, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) ya no contrató a 45 trabajadores adscritos a la Coordinación Estatal de Tecnología Educativa (CET), con lo cual se pone en riesgo la continuidad de diversos programas de aprendizaje y capacitación estudiantil y docente, denunciaron los afectados.

Refirieron que la CETE es la responsable de operar programas de educación en línea a través de educación continua y a distancia y da soporte tecnológico a todas las escuelas del estado, “cuando un aula de medios presenta un desperfecto mis compañeras y compañeros llegan a las escuelas a solucionar esos detalles”, comentó uno de los trabajadores despedidos.

Dicha labor, resaltó, se volvió vital con la pandemia de Covid-19 que obligó la implementación del sistema de educación a distancia en todos los niveles, pues ellos fueron los responsables de desarrollar las cuentas electrónicas para que supervisores, directores, docentes y estudiantes accedan a las plataformas de enseñanza.

“El año pasado, gracias a esta coordinación, pudo echarse a andar el programa de “Aprende en Casa”, a través de las cuentas de Google, Classroom, creo que fuimos parte fundamental de ese esfuerzo y que benefició a todos nuestros hijos para que puedan continuar con su aprendizaje. Lo que queremos es seguir aportando para la educación en Tlaxcala”, asentó Miguel Ángel Romero, quien estaba asignado al Centro Comunitario de Aprendizaje de Sanctórum de Lázaro Cárdenas.

En su caso, se dijo preocupado porque “somos responsables de un programa de bachillerato en línea y en estos momentos nuestros alumnos están abandonados sin saber qué va a pasar con el tiempo que han dedicado a sus clases y nosotros, como enlace con ellos, no tenemos una respuesta que ofrecerles”.

Denunciaron que fue el pasado 5 de marzo que, vía conferencia virtual, el titular de la CETE, Juan Odín Cano Sánchez, les informó que no les renovarían el contrato que cada año firmaban bajo el régimen de servicios profesionales. El funcionario no les explicó las razones, “aparentemente es porque ya no hay recursos y simplemente nos dicen adiós”, comentó.

Aseguró que junto con sus compañeras y compañeros siempre estuvieron preparados para enfrentar situaciones como las que provocó la pandemia de Covid-19, sin embargo, el titular de la SEPE, Roberto Lima Morales, no los ha atendido, pese a tres oficios que han entregado para solicitarle una explicación a su situación.

Los afectados piden su contratación, pues algunos de ellos tienen una antigüedad de 19 años y otros de uno, pero, de no obtener respuesta ya alistan los procesos legales correspondientes, pues “en medio de la pandemia estamos siendo despedidos de esta manera”.