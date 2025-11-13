Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

En operativo de vigilancia, policía municipal de Tlaxcala detiene a sujeto con orden de aprehensión vigente

La Redacción

Durante un recorrido de vigilancia preventiva en el centro de la capital, elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala lograron la detención de un individuo con orden de aprehensión vigente.

El aseguramiento se realizó la noche del miércoles, cuando policías preventivos detectaron a un masculino en actitud sospechosa sentado junto a un local comercial sobre la calle Allende, en la colonia centro. Al proceder con la inspección preventiva y solicitar su identificación, el sujeto dijo llamarse Luis N., con domicilio en San Hipólito Chimalpa.

Tras verificar sus datos a través del sistema Plataforma México, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente, emitida el 5 de noviembre de 2025, por lo que los agentes procedieron a su traslado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Municipal, donde se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado para dar seguimiento legal al caso.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para que, si identifican a esta persona, interpongan la denuncia formal correspondiente, a fin de que se apliquen las sanciones que establece la ley.

