En noviembre, mesas de trabajo para construir la propuesta de reforma electoral: Cambrón

Tras revelar que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el único partido que se ha mantenido ajeno de propuestas para la reforma electoral local, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso local, Juan Manuel Cambrón Soria informó que este mes de noviembre se establecerán las mesas de trabajo para definir la iniciativa de adecuación del marco normativo comicial.

El legislador perredista sostuvo que con la reciente propuesta de reforma electoral que presentó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), el Poder Legislativo cerró la etapa de recepción de iniciativas, por lo que ahora vendrán los trabajos para elaboración de la iniciativa final.

“Hemos cerrado la etapa de recepción de propuestas y documentos, del periodo que se abrió para que el Poder Legislativo conociera los planteamientos de las personas interesadas en la materia, y seguir con el trámite correspondiente al interior de la Comisión de Asuntos Electorales.

“No hay democracia que esté sana, sino se da el diálogo permanente y constante entre los diferentes actores… tenemos planteamientos muy puntuales del Tribunal Electoral de Tlaxcala, ITE, de universidades, partidos políticos, ya cerramos esta etapa y ahora, vamos a trabajar en la sistematización de cada propuesta”, explicó.

Con toda esta información, explicó, que, a partir de este mes de noviembre, instalarán las mesas de trabajo con los actores políticos e interesados, a fin de sistematizar las propuestas, definir los alcances de las mismas, las diferencias y convergencias en temas, para “a partir de ello, empezar a arrastrar el lápiz en la integración de una iniciativa que responda a los intereses de la mayoría y sirva para mejorar los aspectos de la vida democrática-electoral de nuestro estado”.

Abundó: “He sido muy cuidadoso de no presentar una iniciativa a título personal, para que no se piense que desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales tengo una posición ventajosa, o que quiero impulsar una ley Cambrón o ley electoral de Cambrón; no tengo ese interés, lo que se va a construir es una propuesta de todos”.

Respecto a la participación e interés mostrado por los institutos políticos, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales refirió que el único partido que no ha mostrado interés y mucho menos propuestas en la materia es Morena, pues si dirigencia se ha mantenido ajena a los trabajos de la reforma electoral local.

“Morena es el único partido que no ha presentado como partido político ningún interés y mucho menos propuesta de reforma a los diversos ordenamientos que tienen que ver con el tema electoral, aspecto que es distinto con algunos legisladores de ese instituto político, que, si lo han hecho a título personal, pero a pesar de esas condiciones vamos a seguir trabajando porque en la democracia todos contamos”, acotó.