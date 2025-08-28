En marcha, tercera edición del taller que promueve espacios seguros y respetuosos para estudiantes: UATx

Con el firme compromiso de construir entornos educativos donde cada estudiante se sienta valorado y protegido, la Licenciatura en Ciencias de la Familia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) inició la 3ra edición del taller “Un lugar para mí: La Universidad como espacio seguro y de transformación”, dirigido a estudiantes de nivel medio superior y de esta casa de estudios.

Valeria de Jesús Carro Abdala, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Familia de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, refirió que esta actividad académica tiene el objetivo de fomentar espacios de aprendizaje y convivencia que sean cómodos, seguros y respetuosos. Se busca que todos los educandos puedan expresarse libremente, sin temor a la violencia, el acoso o cualquier forma de discriminación, promoviendo una cultura de inclusión, equidad y bienestar dentro de la comunidad educativa.

Comentó que la universidad es mucho más que un espacio académico, es un entorno que acompaña la formación integral de cada estudiante, reconociendo que aquí no solo se construyen trayectorias profesionales, sino también identidades personales. Por ello, en este taller se promueve que la comunidad estudiantil viva su experiencia universitaria plenamente, disfrutando de los espacios más allá del aula, con una sana convivencia de reflexión y de creación.

Por su parte, Brenda Itziguari Muñoz Martínez, docente de la Licenciatura en Ciencias de la Familia, resaltó que en la comunidad universitaria, la seguridad va más allá de la infraestructura o la presencia de vigilancia, en sí, lograr que los estudiantes se sientan seguros implica que se reconozcan como parte del entorno, apropiándose de aulas, pasillos y bibliotecas para convertirlos en lugares de pertenencia, diálogo y crecimiento. Por ello, el taller que se desarrolla este semestre tiene como eje la construcción de una comunidad universitaria basada en el respeto, el cuidado y la colaboración.