Jueves, agosto 28, 2025
NoticiasEducación

En marcha, tercera edición del taller que promueve espacios seguros y respetuosos para estudiantes: UATx

La Redacción

Con el firme compromiso de construir entornos educativos donde cada estudiante se sienta valorado y protegido, la Licenciatura en Ciencias de la Familia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) inició la 3ra edición del taller “Un lugar para mí: La Universidad como espacio seguro y de transformación”, dirigido a estudiantes de nivel medio superior y de esta casa de estudios.

- Anuncio -

Valeria de Jesús Carro Abdala, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Familia de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, refirió que esta actividad académica tiene el objetivo de fomentar espacios de aprendizaje y convivencia que sean cómodos, seguros y respetuosos. Se busca que todos los educandos puedan expresarse libremente, sin temor a la violencia, el acoso o cualquier forma de discriminación, promoviendo una cultura de inclusión, equidad y bienestar dentro de la comunidad educativa.

Comentó que la universidad es mucho más que un espacio académico, es un entorno que acompaña la formación integral de cada estudiante, reconociendo que aquí no solo se construyen trayectorias profesionales, sino también identidades personales. Por ello, en este taller se promueve que la comunidad estudiantil viva su experiencia universitaria plenamente, disfrutando de los espacios más allá del aula, con una sana convivencia de reflexión y de creación.

Por su parte, Brenda Itziguari Muñoz Martínez, docente de la Licenciatura en Ciencias de la Familia, resaltó que en la comunidad universitaria, la seguridad va más allá de la infraestructura o la presencia de vigilancia, en sí, lograr que los estudiantes se sientan seguros implica que se reconozcan como parte del entorno, apropiándose de aulas, pasillos y bibliotecas para convertirlos en lugares de pertenencia, diálogo y crecimiento. Por ello, el taller que se desarrolla este semestre tiene como eje la construcción de una comunidad universitaria basada en el respeto, el cuidado y la colaboración.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Acuerdan México y Brasil fortalecer cooperación en desarrollo económico, ambiental y científico

La Jornada -
Emir Olivares y Alma E. Muñoz Ciudad de México. Los gobiernos de México y Brasil acordaron fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental. Luego...

Hasta 55 mil pesos se gastan algunos padres por el regreso a clases

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El regreso a clases en Puebla representa un desafío económico cada vez mayor para las familias, que pueden destinar desde 6 mil hasta más...

“Lo vemos”, prometió Sheinbaum ante versión de que Ricardo Salinas usa prestanombres para usar al Club Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió este jueves revisar la versión de que el empresario Ricardo Salinas Pliego usa un esquema de presuntos prestanombres...

Más noticias

Acuerdan México y Brasil fortalecer cooperación en desarrollo económico, ambiental y científico

La Jornada -
Emir Olivares y Alma E. Muñoz Ciudad de México. Los gobiernos de México y Brasil acordaron fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental. Luego...

Pide Trump apoyo a base militar cerca de Chicago para operaciones migratorias

La Jornada -
Chicago. El gobierno del presidente Donald Trump solicitó apoyo a una base militar en las afueras de Chicago para realizar operaciones de inmigración, informó...

Jueza de Miami ratifica cierre de “Alcatraz de los Caimanes”

La Jornada -
Orlando. Una jueza federal en Miami rechazó suspender su orden que exige el desmantelamiento del centro de detención de migrantes en los Everglades de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025