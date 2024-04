En los últimos 21 días, casi se duplicó el número de incendios forestales; la superficie afectada creció 188 por ciento

En los últimos 21 días la cifra de incendios forestales creció aproximadamente 93 por ciento, respecto de la registrada casi al concluir el primer trimestre del año; mientras que la superficie afectada aumentó cerca de 188 por ciento.

De acuerdo al seguimiento a los reportes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), del 29 de marzo al 18 de abril se reportaron alrededor de 65 conflagraciones (número cercano al de los 70 ocurridos del 1 de enero al 28 de marzo con daño en 553.06 hectáreas), las cuales afectaron mil 039.61 hectáreas.

Por tanto, el acumulado en lo que va del año es de 135 incendios, con un impacto en mil 592.67 hectáreas. De esta superficie quemada, 62.50 hectáreas corresponden a arbolado adulto; 25.51 hectáreas a renuevo; 511.61 hectáreas a arbustivo; 771.27 hectáreas a herbáceo y 221.78 hectáreas a hojarasca.

A la fecha, la entidad tlaxcalteca se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, en cuanto a número de siniestros, pues el primero lo ocupa México, con 608; seguido de Ciudad de México, con 448; Jalisco, con 376; Puebla, con 220; Michoacán, con 141; Durango, con 107; Veracruz, con 103; Chiapas, con 83, y Chihuahua, con 81; en conjunto estos 10 estados suman dos mil 302 que representan 85 por ciento de un total de dos mil 698.

La Conafor destaca que 29.8 por ciento de incendios han sido intencionales; en 21.33 por ciento las causas son desconocidas y en 17.06 por ciento el origen son las actividades agrícolas y en 16.9 por ciento las pecuarias; en una menor proporción el origen son las fogatas, fumadores cazadores, otras labores productivas, quema de basureros, festividades y rituales y residuos de aprovechamiento.

En dos décadas ha predominado en territorio estatal la condición de anormalmente seca, seguida de la sequía moderada, muestra histórico

Puntualiza que en la semana del 12 al 18 de abril se presentaron en el país 116 siniestros en un total de nueve mil 617.04 hectáreas. De esta superficie, el 86 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 14 por ciento restante a arbóreo.

“Las entidades federativas con mayor superficie quemada fueron: Jalisco, Durango, Veracruz, México y Tlaxcala (270.38 hectáreas afectadas por 12 incendios), que representan 100 por ciento del total de la semana”.

De esa extensión dañada, mil 214.03 hectáreas corresponden a ecosistemas sensibles al fuego. La Conafor destaca las recomendaciones para evitar este tipo de incidentes en los bosques, entre ellas, evitar el uso de este elemento en terrenos forestales, pastizales y zonas rurales; no arrojar basura, materiales inflamables ni objetos encendidos en carreteras y caminos.

Tampoco encender fogatas y, en caso de hacerlas, extinguirlas por completo con agua y tierra, pero si quedaran rescoldos, apagarlos hasta no ver humo. Dentro del bosque -añade-, no quemar basura, no dejar colillas encendidas ni botellas de vidrio.

Para el caso de quema agropecuaria, seguir las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-Semarnat/Sagarpa-2007, y verificar que no haya otra alrededor o incendios forestales en un radio de 10 kilómetros.

