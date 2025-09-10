En La Mañanera de Sheinbaum, destacan reducción de homicidios dolosos en Tlaxcala; el promedio diario bajó 57.7%

Tlaxcala es uno de los seis estados del país que, en el último año, registraron las mayores disminuciones en homicidio doloso, de acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva presentado este martes por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Marcela Figueroa Franco, durante La Mañanera del Pueblo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

- Anuncio -

El reporte indica que el promedio diario de homicidios dolosos bajó 57.7 por ciento en la entidad entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. La reducción más alta en ese periodo se identificó en Zacatecas, con 82.9 por ciento; seguido de San Luis Potosí, con 71 por ciento; Quintana Roo, con 67.7 por ciento; Nuevo León, con 63.2 por ciento y Querétaro, con 61.3 por ciento.

En total, fueron 28 entidades federativas las que disminuyeron el número diario de homicidios dolosos en dicho lapso, según la estadística oficial del gobierno federal.

Cabe mencionar que, en lo que va del año, Tlaxcala se mantiene entre las cinco entidades con menor incidencia en este delito. De enero a agosto de 2025, Yucatán reportó 18 casos; Durango, 40; Coahuila, 52; Aguascalientes, 74 y Tlaxcala, 82.

- Advertisement -

Por el contrario, siete entidades concentraron el 51.1 por ciento de los homicidios dolosos en México: Guanajuato, con mil 934; Chihuahua, mil 207; Baja California, mil 184; Sinaloa, mil 182; Estado de México, mil 095; Guerrero, 979 y Michoacán, 913.

La titular del Sesnsp informó que, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se observa una disminución de 32 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos en el país. Además, al comparar el mes de agosto de los últimos años, mencionó que agosto de 2025 fue el que mostró la incidencia más baja de homicidios en el país desde 2015.

Mencionó que de septiembre de 2024 a agosto de 2025 se han registrado 27 homicidios menos diarios, pues en el noveno mes del año pasado se presentaban 86.9 en promedio al día y en agosto de este ejercicio fiscal fueron 59.2.

- Advertisement -

En el caso de Tlaxcala, de enero a agosto de este año se han registrado 82 homicidios dolosos, cifra que representa el 0.5 por ciento del total nacional, mientras que en agosto fueron siete casos, que significaron el 0.4 por ciento del total en el país.

Subrayó que hay “una tendencia sostenida a la baja” de este delito, como resultado de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

De esta manera, Tlaxcala reafirma su posición como una de las entidades con menor incidencia delictiva, derivado de la coordinación que mantiene con el gobierno federal para participar en operativos y acciones tendientes a combatir y prevenir la delincuencia y la inseguridad, en beneficio de las y los tlaxcaltecas.