Domingo, septiembre 7, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

En la capital se impulsa un modelo de gobernanza sometido al escrutinio ciudadano: Alfonso Sánchez

José Carlos Avendaño

El alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García afirmó que gracias a una eficiente gestión, “estamos en la ruta de lo que deben ser gobiernos que trasciendan más allá de sus períodos ordinarios” y además enfatizó que en la capital “se impulsa un modelo de gobernanza sometido al escrutinio ciudadano y a los principios municipalistas de la Cuarta Transformación”. 

El pasado sábado, el munícipe rindió su primer informe al frente del ayuntamiento de Tlaxcala en un acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario (CCU), donde manifestó: “Soy el heredero de su visión humanista y transformadora”.

A un año de gobierno, dijo, se está cumpliendo con una administración eficiente y cercana, en la que la honestidad, eficiencia y eficacia son las principales herramientas para dar resultados. 

Ante ciudadanas y ciudadanos de los diferentes sectores sociales, el edil parafraseó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al expresar: “cuando no hay corrupción, alcanza para más”.

En este acto protocolario, el edil de la capital agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros todo apoyo otorgado al municipio de Tlaxcala para alcanzar muchas de las metas previstas. “Hoy, gracias a una eficiente gestión, estamos en la ruta de lo que deben ser gobiernos que trasciendan más allá de sus períodos ordinarios”, remarcó. 

También agradeció a su familia, su esposa Marcela González Castillo, a sus hijos Alfonso y Esteban, así como a sus padres, en especial a su papá el exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, por su amor y respaldo incondicional. “Soy el heredero de su visión humanista y transformadora”, dijo. 

Durante este acto, el alcalde dio la bienvenida a la exgobernadora Beatriz Paredes Rangel y a la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, así como a las y los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, y a diversos sectores sociales, entre ellos miembros de Antorcha Campesina. 

Ante ellos, recalcó que frente a una sociedad dinámica donde la tecnología, la información y la inteligencia artificial marcan el ritmo de los cambios, el gobierno debe adaptarse y responder con políticas públicas que formen parte de un ecosistema tecnológico, capaz de ofrecer soluciones inmediatas y cercanas a la población. 

Por otra parte, dijo que los apoyos sociales y las acciones de su gobierno están dirigidos a atender la desigualdad, y están enmarcados en el segundo piso de la Cuarta Transformación, que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum. 

“Combatimos la desigualdad y la corrupción apoyando a los que menos tienen, estableciendo un verdadero Estado de derecho. Por el bien de todas y todos, primero los pobres”, reiteró. 

Sánchez García presentó los resultados más relevantes alcanzados en el primer año de gestión, que consolidan un gobierno de confianza, de hechos y de cercanía con la gente. 

En su mensaje, enunció que la seguridad pública se convirtió en uno de los ejes centrales y detalló que se realizó una inversión histórica de 23.5 millones de pesos para equipar al 100 por ciento a la policía municipal con chalecos balísticos, uniformes tácticos, armamento, vehículos y bodycams, lo que garantiza mejores condiciones de trabajo y transparencia en cada procedimiento. 

Asimismo, detalló que se implementaron 100 Puntos Violeta, conectados directamente con los sistemas de seguridad C2 y C5i, y que se han convertido en espacios seguros para niñas, adolescentes y mujeres, “que son el pilar de mi gobierno”. 

En materia de servicios, Alfonso Sánchez García destacó la rehabilitación y modernización del sistema de alumbrado público, con lo que se logró que las 17 mil luminarias municipales estén en condiciones de ser reparadas de inmediato ante cualquier reporte ciudadano. 

Citó que en movilidad, se puso en marcha un programa intensivo de bacheo que permitió reparar más de la mitad de los baches de la ciudad en un año, además de la colocación de señalética vial para prevenir accidentes. 

En materia de agua y saneamiento, se rehabilitaron pozos, se certificó el 100 por ciento de aquellos que administra el ayuntamiento y se crearon más de mil 500 metros de nueva red de drenaje, lo que permitirá resolver rezagos históricos de más de tres décadas en comunidades como Atlahapa y Acuitlapilco. 

Escuchar y atender de manera directa a la ciudadanía ha sido la esencia de esta administración, continuó, por lo que gracias a la coordinación con el gobierno del estado, más de 15 mil personas tuvieron acceso a servicios de salud, un logro que refleja la importancia de trabajar en equipo por el bienestar de las familias. 

Este año se realizaron 170 audiencias públicas, espacios donde más de mil 700 personas pudieron ser escuchadas y atendidas de manera personal. También, resaltó el respaldo a 400 familias con calentadores solares, un gesto que impulsa la economía y mejora la calidad de vida en los hogares. 

Asimismo, destacó la organización conjunta con el gobierno del estado para la conmemoración de los 500 años de la Ciudad de Tlaxcala, un acontecimiento histórico que no solo honra el pasado, sino que fortalece la identidad y el orgullo de todas y todos los capitalinos.

Respecto de la administración municipal, Alfonso Sánchez citó la puesta en marcha de “Xicoh”, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que permitirá a la ciudadanía realizar consultas, trámites y pagos directamente desde WhatsApp, simplificando la relación con el gobierno y acercando los servicios a la gente.

Anunció que el municipio avanza en el proceso para obtener la certificación internacional ISO 9001:2015, lo que convertiría a Tlaxcala en el primero del estado en alcanzar este estándar de calidad. Este reconocimiento garantizará procesos más transparentes, eficientes y con mejores tiempos de respuesta para la ciudadanía. 

En lo que respecta al combate a la corrupción, la administración presentó cuatro denuncias ante la Fiscalía Especializada por presuntos delitos cometidos en administraciones anteriores. Al respecto, el alcalde fue enfático que en Tlaxcala “nadie está al margen de la ley”, refrendando el compromiso de su gobierno con la legalidad y la rendición de cuentas.

 Al cierre de su mensaje, Alfonso Sánchez afirmó que esta es una administración eficiente, cercana y humana, capaz de superar una gestión que no respondía a las expectativas ciudadanas. Además, subrayó que la honestidad guía su gobierno y que la eficiencia y eficacia son las herramientas para dar resultados. Resaltó que el anhelo de justicia, igualdad y seguridad de las y los tlaxcaltecas se refleja en mejores servicios y confianza en las instituciones.

“En Tlaxcala capital se impulsa un modelo de gobernanza sometido al escrutinio ciudadano y a los principios municipalistas de la Cuarta Transformación”, puntualizó.

