En jornadas gratuitas de Sesa, 241 hombres se realizaron vasectomía sin bisturí

La Secretaría de Salud del estado (Sesa) informó que un total de 241 hombres en Tlaxcala se han realizado la vasectomía sin bisturí como parte de las jornadas gratuitas que impulsa la dependencia para promover la participación de la población masculina en procedimientos de planificación familiar.

Las intervenciones que se realizan en unidades médicas que opera la Sesa, y en hospitales del IMSS-Bienestar en diferentes municipios del estado, se brindan a varones de forma gratuita como una opción segura y eficaz para quienes han decidido concluir con su ciclo de paternidad o no desean tener hijos.

Estas acciones se desarrollan como parte del programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, y a los pacientes se les explica que la vasectomía sin bisturí es una intervención ambulatoria, que dura entre 15 y 20 minutos, no requiere hospitalización y no afecta la vida sexual.

La Sesa destacó que la decisión de practicarse una vasectomía representa un acto de corresponsabilidad en la planificación familiar, con beneficios directos en la salud de las mujeres al reducir embarazos de alto riesgo y fortalecer la estabilidad de las familias al permitir una mejor planeación de su futuro.

Además, contribuye a disminuir embarazos no planeados, lo que impacta positivamente en la salud pública y en el bienestar de la población.

Para acceder al servicio, los interesados deben ser mayores de 18 años y registrarse a través de la línea telefónica Telemedicina, al número 246 159 6969.

Con estas jornadas que se realizan los fines de semana, la Secretaría de Salud de Tlaxcala busca ampliar el acceso a métodos anticonceptivos a los hombres, y consolidar el ejercicio responsable de la paternidad, garantizando la salud reproductiva masculina a nivel estatal.