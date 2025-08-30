Viernes, agosto 29, 2025
En Ixtulco, la voz de la gente se convierte en soluciones con el alcalde Sánchez García

La Redacción

Una jornada de audiencias públicas en Santa María Ixtulco llevó a cabo esta semana el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, quien en esta ocasión encabezó esta reunión en la que escuchó de manera directa las inquietudes y propuestas de las y los ciudadanos.

Durante el encuentro, una de las vecinas planteó la intervención del alcalde para gestionar nuevas rutas de desvío del tráfico, ya que el cierre por la construcción de un nuevo puente en la Vía Corta ha propiciado la circulación de camiones pesados en calles estrechas de esta comunidad.

“Le planteamos de forma directa nuestra preocupación por las calles de la comunidad. Pocas veces tenemos la oportunidad de acercarnos con las autoridades; creo que es muy bueno que nos escuchen y se den cuenta de la dimensión de los problemas que existen en las poblaciones”, compartió María Félix Hernández Sánchez, quien agradeció la atención del alcalde.

Otro ciudadano también aprovechó la audiencia para proponer ideas con visión de futuro. “Le sugerí que con fines turísticos se construya un mirador y se combine con una biblioteca. A mí me pareció muy buena, muy elogiable la atención del alcalde. Un agradecimiento porque me escuchó”, expresó Carlos Hernández González, quien reconoció el interés del presidente municipal por abrir espacios de diálogo directo con la gente. A su vez, el alcalde reconoció esta propuesta valiosa, la cual será analizada.

El alcalde Alfonso Sánchez ofreció buscar alternativas de solución a las necesidades planteadas por la población, a fin de fortalecer la confianza con la ciudadanía mediante un trabajo coordinado.

