En Españita, participan más de 100 estudiantes en caminata recreativa del IDET

En el marco de las actividades previas al Medio Maratón Internacional Tlaxcallan 2025, el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) realizó una caminata recreativa, en el municipio de Españita, donde participaron más de 100 estudiantes de la demarcación.

- Anuncio -

Autoridades estatales y municipales encabezaron el banderazo de salida con el que inició el recorrido, en el que alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas realizaron una caminata de 20 minutos por las principales calles del primer cuadro de la cabecera municipal para incentivar la activación física y la práctica deportiva.

El director de Cultura Física y Promoción Deportiva del IDET, Gustavo Capetillo Sánchez, aseguró que estas actividades permiten difundir la importancia de realizar actividad física para conservar un estado óptimo de salud, y agradeció la participación de las escuelas del municipio.

En tanto, autoridades municipales reconocieron el apoyo del IDET para llevar a cabo esta caminata en Españita en beneficio de la población infantil y adolescente de la demarcación.

- Advertisement -

Estas actividades se acompañaron por el programa “Evaluando por el Bienestar del Deporte”, que permitió medir, mediante un carnet de registro, las habilidades y fortalezas físicas de los participantes, tomando en cuenta aspectos como flexibilidad, elasticidad, fuerza muscular, equilibrio, lateralidad y memoria.

De esta manera, el Gobierno del Estado, a través del IDET, trabaja para que el deporte sea parte integral en la vida de las y los tlaxcaltecas, con miras a consolidar la construcción de una sociedad que priorice el bienestar físico y mental de la población.