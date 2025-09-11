Miércoles, septiembre 10, 2025
En el primer año de su gobierno, Alfonso Sánchez se adelantó a la transformación

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, se adelantó y cumplió de manera anticipada con los preceptos señalados recientemente por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, respecto a la responsabilidad de los gobiernos municipales de atender los servicios básicos como bacheo, drenaje, agua, recolección de basura y alumbrado público en beneficio de la gente.

En ese sentido, a un año de iniciada su administración, Alfonso Sánchez García atendió más de 2 mil 600 baches de los más de 5 mil detectados en la capital, lo que significa que más de la mitad de la problemática quedó resuelta en 12 meses de gestión.

De forma paralela, se instalaron 1,500 metros lineales de drenaje, se llevaron a cabo más de 350 acciones de mantenimiento y se repararon alrededor de 300 descargas sanitarias, lo que ha mejorado de manera tangible la calidad de vida de las familias capitalinas.

En materia de alumbrado público, la administración de Sánchez García rehabilitó 1,727 luminarias en 450 calles, lo que se traduce en espacios más iluminados y seguros, especialmente para mujeres, niñas y niños que transitan diariamente por la ciudad.

Con estos resultados, el alcalde de Tlaxcala confirma su compromiso de trabajar bajo los principios de la Cuarta Transformación, al brindar atención de forma prioritaria a la población que más lo necesita.

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Difunden lista de heridos por explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de las 14:20 horas de este miércoles se registró la explosión de una pipa que transportaba aproximadamente 49 mil litros de gas LP...

Lilia Cedillo Ramírez se perfila para reelegirse como rectora de la BUAP

Martín Hernández Alcántara -
La noche de este miércoles ha trascendió de manera extraoficial que las tendencias de la votación interna en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla...

Con prevención y apoyo emocional, reducen tasa de suicidios en Tlaxcala

La Redacción -
En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud (Sesa) informó que, como parte de la estrategia de...

Bautismo de fuego contra nuevo primer ministro francés; protestas dejan 250 detenidos

La Jornada -
Ap París. Manifestantes bloquearon carreteras, provocaron incendios y enfrentaron ráfagas de gas lacrimógeno de la policía este miércoles en París y en otras partes de Francia,...

Asciende a 57 el número de heridos por explosión de pipa, 19 de ellos graves: Clara Brugada

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó esta tarde que a consecuencia de la explosión de una pipa, resultaron 57 personas...

Nueva Corte celebra primer acto público con ceremonia de purificación

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó este miércoles el primer acto público con su nueva integración, inaugurado...

