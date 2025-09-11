En el primer año de su gobierno, Alfonso Sánchez se adelantó a la transformación

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, se adelantó y cumplió de manera anticipada con los preceptos señalados recientemente por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, respecto a la responsabilidad de los gobiernos municipales de atender los servicios básicos como bacheo, drenaje, agua, recolección de basura y alumbrado público en beneficio de la gente.

- Anuncio -

En ese sentido, a un año de iniciada su administración, Alfonso Sánchez García atendió más de 2 mil 600 baches de los más de 5 mil detectados en la capital, lo que significa que más de la mitad de la problemática quedó resuelta en 12 meses de gestión.

De forma paralela, se instalaron 1,500 metros lineales de drenaje, se llevaron a cabo más de 350 acciones de mantenimiento y se repararon alrededor de 300 descargas sanitarias, lo que ha mejorado de manera tangible la calidad de vida de las familias capitalinas.

En materia de alumbrado público, la administración de Sánchez García rehabilitó 1,727 luminarias en 450 calles, lo que se traduce en espacios más iluminados y seguros, especialmente para mujeres, niñas y niños que transitan diariamente por la ciudad.

- Advertisement -

Con estos resultados, el alcalde de Tlaxcala confirma su compromiso de trabajar bajo los principios de la Cuarta Transformación, al brindar atención de forma prioritaria a la población que más lo necesita.