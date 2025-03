En el “Plan México”, Tlaxcala fortalecerá las ramas industriales que han mostrado mayor potencial: Sedeco

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón reconoció que Tlaxcala “está formada” para fortalecer los ramas industriales que han mostrado mayor potencial y para forjar alianzas con entidades como Puebla, en este último caso con el fin de incursionar en aquellos rubros donde aún no hay herramientas suficientes en lo local, como es el sector tecnológico.

Lo anterior, al cuestionarle sobre la participación de Tlaxcala en el marco del Plan México que el gobierno federal ha lanzado para atraer inversiones,

“Todas las inversiones son bienvenidas, pero sabemos también lo que vamos a poder atraer. Si hablamos de un tema de tecnología, de desarrollo de software y hardware, no me voy a pelear en eso porque no tenemos las herramientas para pelearlo. Eso lo tienen estados como Jalisco, Querétaro, ¿para qué desgastarme? No me voy a desgastar porque no tenemos las herramientas necesarias para pelear esa inversión; al contrario, mejor me enfoco a las que sí podemos pelear y somos muy competitivos a nivel nacional y regional”, expuso.