En el PAN hubo traiciones y simulaciones; no es tiempo de cambios en las dirigencias: Martínez

Tras asegurar que no son los tiempos para el cambio de la dirigencia nacional ni estatal del PAN, la presidenta estatal del albiazul Miriam Martínez Sánchez reconoció que dentro de su instituto político hubo traiciones y simulaciones durante el proceso electoral 2023-2024, las cuales, en su momento, deberían ser sancionadas por los órganos de su partido.

En entrevista, la panista salió al paso de la exigencia de algunos militantes que han pedido públicamente su renuncia como presidenta del partido, al enfatizar que no son ni los tiempos ni las vías para ello, ya que “ignoran que en un proceso electoral, el cual no se termina todavía, no puede haber cambio de dirigencia…tenemos que cuidar nuestros resultados y defender la legalidad de la elección.

Por ello, enfatizó que no son tiempos para exigir renuncias de las dirigencias, sino de evaluación y análisis para detectar errores y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento electoral de cara al proceso electivo que se vivirá en el año 2027.

Martínez Sánchez minimizó las críticas que ha recibido su presidencia después de los resultados electorales, afirmando que no le preocupan.

“Me preocuparía si fueran los comités municipales, la Comisión Estatal, el Consejo Estatal, la Comisión Permanente o quienes encabezaron las candidaturas, los que dijeran que hubo una dirigencia que no les apoyó… Entiendo que tengan un problema con la dirigencia estatal y hasta personales conmigo, pero no con la militancia ni con el partido que les dio una (diputación) plurinominal tres veces; me hubiera encantado verlo apoyando a nuestras candidatas y candidatos”, dijo en alusión al diputado local José Gilberto Temoltzin Martínez, quien en días pasados exigió su renuncia.

Abundó: “Resulta irrisorio que alguien critique a la dirigencia cuando su secretario técnico en el Congreso del Estado, a puertas abiertas, se puso la camiseta del Partido del Trabajo para apoyar una candidatura a diputación local, eso sí es realmente lamentable. Traiciones y simulaciones, por supuesto que las hubo y en su momento, deben ser sancionadas por los órganos del partido”.

Además, ante las críticas y exigencias de panistas para que también renuncie a la diputación plurinominal que ostentaría a partir del 29 de agosto próximo, Martínez Sánchez enfatizó que su designación para dicha postulación “fue de forma democrática, con apego a los lineamientos, con apego a los órganos de gobierno y adicional a ello, pues tendremos una voz en el Congreso del estado de una mujer que no solamente velará por los intereses de los tlaxcaltecas, sino una voz eficiente y fuerte que no tendrá que hacer acuerdos con el gobierno estatal a cambio de un contrato para la venta de cobijas para levantar la mano. Ya estamos trabajando para una agenda legislativa que represente a todos las y los tlaxcaltecas…les digo serenos morenos, el PAN si será aliado y oposición que velará por la ciudadanía”.

En tanto, Martínez Sánchez consideró que los resultados electorales del PAN en Tlaxcala obedecieron a una elección de Estado, pues señaló que desde el gobierno fueron utilizados los programas sociales y las instituciones de procuración de justicia para intervenir a favor de las candidaturas oficiales.

A pesar de ello, dijo que su partido, con relación a las elecciones de 2021, prácticamente conservó su votación en los 62 mil votos.

“El PAN se mantuvo de forma contundente, Tlaxcala es un estado que hace referencia en el ámbito nacional, pues nos mantuvimos y no tuvimos una baja de votación; es cierto, perdimos grandes bastiones (Apizaco y Apetatitlán), sin embargo, los municipios que se ganaron tienen la misma importancia como alcaldes electos”, apuntó.

