En el Museo de la Memoria, presentan la “Maqueta de la Ciudad de Tlaxcala: Testimonio del Siglo XXI”

El gobierno del estado, en coordinación con la Secretaría de Cultura del gobierno de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Turismo, el ayuntamiento de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), presentó en el Museo de la Memoria la “Maqueta de la Ciudad de Tlaxcala: Testimonio del Siglo XXI”.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura del estado, tiene como propósito preservar y difundir el patrimonio histórico y arquitectónico de la capital, integrando la educación, la tecnología y la cultura como ejes del desarrollo urbano y social.

La obra fue elaborada por estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura (FDyA) de la UATx: Emilio Odín Cuapio Sánchez, Viridiana Chamorro Martínez, Julio César Morales López, Leonel González Pastén, Ángel Alexis González Pastén y Rubén Espinoza Sánchez, quienes plasmaron en esta pieza la evolución y esencia contemporánea de Tlaxcala.

Durante la presentación, la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda destacó que el proyecto refleja la importancia de la colaboración entre instituciones académicas y gubernamentales para fortalecer la identidad colectiva mediante herramientas innovadoras.

“La articulación entre el gobierno del estado, las dependencias culturales y la universidad permite generar proyectos que promueven la valoración del patrimonio histórico a través de medios contemporáneos y accesibles”, subrayó.

Por su parte, la directora de la FDyA, Elvia Hernández Escalona reconoció el compromiso de los jóvenes universitarios, y resaltó que este trabajo trasciende las aulas al conjugar creatividad, investigación y sensibilidad social.

La maqueta incorpora elementos digitales interactivos, como videos y códigos QR, que ofrecen información sobre los inmuebles históricos más representativos de la ciudad y sus alrededores, enriqueciendo la experiencia del visitante con contenidos audiovisuales y académicos.

Con este esfuerzo conjunto, las instituciones participantes reafirman su compromiso con la difusión del patrimonio cultural, la promoción del talento académico y la integración de la tecnología al servicio de la memoria histórica y la identidad local.

La “Maqueta de la Ciudad de Tlaxcala: Testimonio del Siglo XXI” permanecerá en exhibición permanente en el Museo de la Memoria, ubicado en avenida Independencia, número 3, en el centro de Tlaxcala, y estará abierta al público general como una invitación a redescubrir la transformación urbana y cultural de la capital tlaxcalteca.