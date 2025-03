En el corazón de Tlaxcala: El carnaval

En el corazón de Tlaxcala. El sol del sábado ilumina las calles donde el tianguis rebosa de colores, olores y voces que se entremezclan en un ir y venir de marchantes y visitantes.

En un rincón del mercado, bajo la sombra de un techado improvisado, cinco danzantes descansan tras haber ofrecido su arte a los asistentes. Sus ropas, aun empapadas de sudor, reflejan los colores vivos y las texturas de los viajes carnavalescos.

Han bailado para la gente, como lo hicieron sus padres y abuelos antes que ellos. Ahora, con un café de olla en mano y un plato de tamales frente a ellos, la conversación fluye con la misma cadencia que sus pasos en la danza.

—Lo nuestro no es un carnaval cualquiera —dice Jicotencal, ajustando su máscara mientras sacude el polvo de su pantalón. Su voz es grave, orgullosa. —No somos como los de Brasil, que bailan para el turismo, ni como los de Veracruz, que se disfrazan sin sentir la historia en los pies. Lo nuestro viene de lejos, de más atrás de la colonia, de cuando nuestros abuelos danzaban para llamar a la lluvia. Es la esencia de nuestra historia y nuestra identidad en el corazón de Tlaxcala.

—Es cierto —asiente Sábila, con su trenza negra cayendo sobre el hombro. —Aquí el carnaval es ritual y resistencia. Con cada zapateado, reafirmamos que aún somos pueblo, que aún nos reconocemos en los pasos de nuestros ancestros. Además, no es solo una danza, sino un lenguaje que atraviesa generaciones. Cada uno de nosotros aprende a danzar desde niños, viendo a nuestros mayores, escuchando los sones que se repiten año tras año, sintiendo el suelo vibrar con nuestros pasos.

La danza. Jugar con el destino

Margarito, el más viejo del grupo, sonríe con la calma de quien ha visto muchas ediciones del carnaval pasar ante sus ojos. —Antes nos decían que era puro relajo, pero ¿saben qué?, la mojiganga siempre ha sido una manera de decir verdades que de otro modo nos costarían caro. En el siglo XVII, los huehues se burlaban de los hacendados y los políticos con sus máscaras. Hasta los virreyes temían lo que se dijera en las comparsas. Y hoy seguimos bailando, seguimos diciendo lo que otros callan. A veces, sin palabras, solo con el cuerpo y el ritmo, enviamos mensajes que todos entienden.

—Y lo más hermoso es que no es solo un acto de rebeldía —interviene Teutila, acomodando su falda bordada. —Es también un acto de comunidad. Cuando bailamos, cuando vestimos el traje de charros, catrines o indios, cuando las plumas y los espejos relucen, nos reconocemos entre nosotros. En el baile, no importa si eres rico o pobre, viejo o joven. Somos Tlaxcala danzando, Tlaxcala resistiendo. Nos encontramos en la música, en el ritmo, en las máscaras que ocultan rostros, pero revelan verdades.

Tránsito, el más joven de los cinco, mira a los lados, como si verificara que nadie más escucha, y luego suelta con tono conspirador: —Pero díganme la verdad, ¿quién de ustedes no ha usado la danza para jugar con el destino? Yo he visto cómo algunos se dejan conquistar entre los pasos de “La Culebra” o “El Cuadro”. El carnaval no solo es identidad, también es el lugar donde nacen amores y se deciden futuros. Hay quienes se conocen en la pista de baile y terminan compartiendo la vida. Otras veces, la danza es una despedida, un último encuentro antes de que alguien parta lejos.

Un espejo donde se refleja el pasado y el presente.

Los otros ríen, porque saben que Tránsito tiene razón. El carnaval es muchas cosas a la vez: memoria, resistencia, identidad, fiesta, amor. Es Tlaxcala pulsando con su historia en cada zapateado. Es la oportunidad de vestirse de otro, de cambiar de piel por unos días y experimentar lo que significa ser parte de algo más grande. No es solo una fiesta, sino un espejo donde se refleja el pasado y el presente. En el corazón de Tlaxcala.

—Recuerdo cuando era niño —comenta Margarito, con la mirada perdida en el recuerdo—, mi abuelo me contaba que antes los españoles querían prohibir el carnaval, porque decían que era un acto de insurrección. Pero la gente nunca dejó de bailar. Si no se podía en las plazas, lo hacían en los patios. Si no era de día, lo hacían de noche. La música y el baile nunca se detuvieron.

—Es que el carnaval es más fuerte que cualquier prohibición —afirma Sábila. —Se mete en la sangre, en el corazón. No se puede arrancar, porque está en nuestras raíces. Cada paso que damos en la danza es un homenaje a quienes vinieron antes que nosotros. Cada golpe de tambor es un eco de nuestra historia.

—Y no solo nuestra historia, sino nuestra fe —agrega Teutila. —Porque, aunque el carnaval tiene raíces prehispánicas, también es un puente entre nuestra identidad y la religión que nos llegó con la colonia. Mira las danzas de los charros y los huehues, muchos de los sones que tocamos tienen referencias a figuras religiosas. La fiesta termina con el Miércoles de Ceniza, como si nos recordara que después del jolgorio viene la reflexión.

Mientras haya carnaval, habrá Tlaxcala

—Pero eso no significa que terminemos de celebrar —responde Jicotencal con una carcajada. —Porque el carnaval deja huella en la comunidad. Nos preparamos todo el año para estos días, y cuando terminan, ya estamos pensando en el próximo. Es la manera en que Tlaxcala sigue bailando en cada uno de nosotros.

El bullicio del tianguis los envuelve nuevamente. Es hora de levantarse y volver a bailar. Porque mientras haya carnaval, habrá Tlaxcala. Y mientras haya Tlaxcala, habrá memoria, habrá comunidad, habrá danza. Los cinco se miran entre sí y, sin decir una palabra, saben que es momento de volver a la plaza. Porque el carnaval no espera y su llamado es imposible de ignorar.

