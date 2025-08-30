En el Centro Cultural de Ixtenco, ITEA atenderá a población con rezago educativo

La Secretaría de Cultura del estado y el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) formalizaron el préstamo de un espacio dentro del Centro Cultural Ixtenco, con el propósito de acercar oportunidades educativas a personas que buscan aprender a leer y escribir, así como concluir sus estudios de primaria o secundaria.

El acuerdo busca aprovechar un recinto cultural emblemático para impulsar la superación personal y comunitaria en la región, y representa una alianza estratégica para respaldar los programas de alfabetización que impulsa el gobierno del estado.

La titular de la Secretaría de Cultura, Karen Álvarez Villeda, señaló que, mediante este tipo de acciones, la cultura se convierte en plataforma de desarrollo social. “Con este préstamo del Centro Cultural Ixtenco al ITEA, reafirmamos el valor de los espacios culturales como centros vivos de aprendizaje y transformación comunitaria”, dijo.

El Centro Cultural Ixtenco, inaugurado en 1989, cuenta con biblioteca, talleres, auditorio y salas de exhibición que ahora se complementan con esta nueva función educativa, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la cultura y la educación.

La directora general del Itea, Michaelle Brito Vázquez, resaltó la importancia de contar con un entorno cultural y accesible para quienes buscan retomar o concluir su educación básica.

“La apertura de este nuevo espacio nos permite acercar los esquemas educativos a donde más se necesita, reconociendo la dignidad y potencial de cada persona adulta que desea superarse”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda la visión de impulsar la educación y cultura como base de la inclusión social y el desarrollo comunitario de la población.