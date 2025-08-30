Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasEducación

En el Centro Cultural de Ixtenco, ITEA atenderá a población con rezago educativo

La Redacción

La Secretaría de Cultura del estado y el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) formalizaron el préstamo de un espacio dentro del Centro Cultural Ixtenco, con el propósito de acercar oportunidades educativas a personas que buscan aprender a leer y escribir, así como concluir sus estudios de primaria o secundaria.

- Anuncio -

El acuerdo busca aprovechar un recinto cultural emblemático para impulsar la superación personal y comunitaria en la región, y representa una alianza estratégica para respaldar los programas de alfabetización que impulsa el gobierno del estado.

La titular de la Secretaría de Cultura, Karen Álvarez Villeda, señaló que, mediante este tipo de acciones, la cultura se convierte en plataforma de desarrollo social. “Con este préstamo del Centro Cultural Ixtenco al ITEA, reafirmamos el valor de los espacios culturales como centros vivos de aprendizaje y transformación comunitaria”, dijo.

El Centro Cultural Ixtenco, inaugurado en 1989, cuenta con biblioteca, talleres, auditorio y salas de exhibición que ahora se complementan con esta nueva función educativa, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la cultura y la educación.

- Advertisement -

La directora general del Itea, Michaelle Brito Vázquez, resaltó la importancia de contar con un entorno cultural y accesible para quienes buscan retomar o concluir su educación básica.

“La apertura de este nuevo espacio nos permite acercar los esquemas educativos a donde más se necesita, reconociendo la dignidad y potencial de cada persona adulta que desea superarse”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda la visión de impulsar la educación y cultura como base de la inclusión social y el desarrollo comunitario de la población.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ciclistas tlaxcaltecas se preparan rumbo a competencias nacionales

La Redacción -
El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) llevó a cabo un control de ciclismo en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Apizaco, con...

Icatlax ofrecerá capacitación a menores con discapacidad y autismo

La Redacción -
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) y la Fundación Angelitos Míos A.C. firmaron un convenio de colaboración que...

Médicos y enfermeras se capacitan en uso seguro de medicamentos y tecnologías para la salud

La Redacción -
La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coeprist) celebró el IV Congreso Estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, con el objetivo de fortalecer...

Más noticias

Revelan abusos sexuales de sacerdotes a estudiantes de colegio francés durante 40 años

La Jornada -
Nantes, Francia.- Cinco sacerdotes y un docente sometieron a una decena de estudiantes de una escuela de Nantes, en el oeste de Francia, a abusos...

Estrenará SCJN imagen institucional a partir del 1 de septiembre

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una imagen institucional distinta a partir del próximo primero de septiembre, cuando...

EU revoca visas a funcionarios palestinos previo a Asamblea de la ONU

La Jornada -
Estados Unidos está denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina antes de la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025