En dos años disminuyó 11.7 puntos porcentuales la pobreza en Tlaxcala: Inegi

Como resultado de las políticas impulsada por la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, que priorizan el bienestar social, la reducción del rezago y la atención a la marginación, la población en situación de pobreza en el estado de Tlaxcala disminuyó 11.7 puntos porcentuales de 2022 a 2024.

Además, en ese periodo, se observó una disminución en los porcentajes de las seis carencias sociales evaluadas —rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y acceso a una alimentación nutritiva y de calidad—, lo que representa un avance histórico en el combate a la pobreza en la entidad.

De acuerdo con los resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tres indicadores de pobreza –multidimensional, moderada y extrema– mostraron una mejora que impactó favorablemente en la población tlaxcalteca, ya que más de 121 mil personas salieron de la pobreza y decenas de miles mejoraron sus condiciones de vida en educación, salud, vivienda, servicios básicos y alimentación.

“Este comportamiento positivo y simultáneo en todos los indicadores evidencia una mejora integral en las condiciones de vida de la población, resultado de políticas públicas focalizadas, intervenciones estratégicas y una efectiva coordinación interinstitucional”, indicó la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala, que recordó que el combate a la pobreza ha sido uno de los principales retos que el gobierno de Lorena Cuéllar ha enfrentado con determinación.

El estudio a cargo del Inegi revela que, en el periodo 2022–2024, el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 52.5 a 40.8 por ciento, lo que representa una reducción de 11.7 puntos porcentuales, lo que significa que, en términos absolutos, 121 mil personas dejaron de estar en situación de pobreza, reflejo de un avance sustantivo en la mejora de su calidad de vida y acceso a oportunidades.

En este sentido, la efectividad de programas y acciones que han permitido a las familias contar con mejores ingresos, acceso a servicios y mayores niveles de bienestar, permitió que la población en situación de pobreza moderada bajara de 45.8 a 36.5 por ciento, una diferencia de 9.3 puntos porcentuales que implica que 92 mil 460 personas superaron esta situación.

Asimismo, las estrategias institucionales focalizadas en atender a la población más vulnerable han generado un impacto directo y medible, ya que la pobreza extrema también bajó de 6.8 a 4.4 por ciento, esto es, una reducción de 2.4 puntos porcentuales, que implica que 22 mil 940 personas dejaron las condiciones más críticas de privación.

Al respecto, la Secretaría de Bienestar señaló que “los resultados son producto de la articulación entre dependencias estatales y federales, así como de la colaboración con municipios, organizaciones comunitarias y sociedad civil”, así como al diseño de estrategias con enfoque territorial y poblacional, priorizando a comunidades con mayor rezago, lo que permitió un impacto directo en las familias más vulnerables, como lo refleja la atención a las carencias sociales.

La información proporcionada por el Inegi muestra que el rezago educativo disminuyó de 16.1 por ciento en 2022 a 14.3 por ciento en 2024, lo que habla de una mejora de 1.8 puntos porcentuales y equivale a que 11 mil personas superaron esta condición.

Dicho avance es atribuible a los programas de cobertura escolar, alfabetización y permanencia educativa implementados en coordinación con autoridades educativas y comunitarias.

Igualmente, la carencia por acceso a servicios de salud se redujo 5.9 puntos porcentuales, al pasar de 45.2 a 39.3 por ciento, beneficiando a 44 mil personas que ahora cuentan con atención médica, gracias a la ampliación de la cobertura, el fortalecimiento de la atención primaria y la integración de programas estatales y federales que garantizan acceso oportuno.

Por su parte, la carencia por calidad y espacios de la vivienda descendió 2.4 puntos porcentuales, al bajar de 8.2 a 5.8 por ciento, lo que indica que 27 mil personas ahora cuentan con hogares más dignos y funcionales, lo que advierte el impacto de las intervenciones directas en vivienda, programas de sustitución y rehabilitación, así como apoyos para ampliación y acondicionamiento.

También, la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda se contrajo 1.9 puntos porcentuales, de 8.1 por ciento en 2022 a 6.2 por ciento en 2024, lo que expresa que ahora 20 mil personas disponen de agua potable, drenaje, energía eléctrica o sistemas de captación de agua, lo que se explica por la ampliación de infraestructura básica en comunidades urbanas y rurales.

Y la carencia alimentaria pasó de 22.7 a 20.8 por ciento, esto es, 1.9 puntos porcentuales menos, ya que 6 mil personas tienen hoy acceso a una alimentación suficiente y de calidad, consecuencia de las estrategias de abasto, distribución de apoyos alimentarios y programas de fomento a dietas saludables en zonas de mayor marginación.

Respecto a la carencia por acceso a la seguridad social, que se ha atendido con acciones para la formalización laboral, el incremento en la afiliación y la vinculación de la población con mecanismos de protección social, el indicador pasó de 61.9 a 58.7 por ciento, una variación de 3.18 puntos porcentuales.

Las cifras provenientes de la medición oficial del Inegi confirman que las políticas implementadas por el gobierno del estado en el periodo 2022–2024 generaron resultados medibles y verificables, ya que Tlaxcala logró una reducción en todos los indicadores de carencias sociales y en los tres niveles de pobreza, lo que corrobora un avance integral en materia de bienestar social, resultado de estrategias integrales y acciones de política social con impacto directo en las familias tlaxcaltecas.