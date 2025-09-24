En diciembre se lanzará el primer auto 100% eléctrico hecho en Tlaxcala: Sedeco

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón anunció que en diciembre próximo se hará la presentación física del primer automóvil 100 por ciento eléctrico hecho en Tlaxcala que se denominará TT, mismo que llevará 80 por ciento de partes producidas en esta entidad.

Lo anterior lo dio a conocer el funcionario estatal en el acto de inauguración del Foro Automotriz Tlaxcala 2025, quien posteriormente en entrevista mencionó que el precio del vehículo será de alrededor de 100 mil pesos, tiene capacidad para cinco personas y capacidad de recorrido de 50 kilómetros por carga.

Ante la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros expuso: “me gustaría comentarle que durante dos años se ha trabajado aquí en Tlaxcala y nadie lo sabe, hoy es una presentación que quiero hacerle que en Tlaxcala vamos a poder presentarles ya físicamente el primer auto 100 por ciento eléctrico y hecho en Tlaxcala, 80 por ciento mexicano”.

El auto se le llama TT porque es totalmente tlaxcalteca y el 80 por ciento de partes es también del estado. “Eso es lo que nos debemos de dar orgullo, que tenemos grandes empresas en el sector automotriz, que ponemos el ejemplo y que damos un paso firme a la electromovilidad. Es un es un auto que va a tener cero por ciento de emisiones, estamos comprometidos con el medio ambiente”.

Reconoció el gran trabajo de Edgar, “no voy a decir sus apellidos porque se lo vayan a llevar a otro estado a que les haga automóviles y acá en Tlaxcala somos los que hacemos bien las cosas. Y presumir que a pesar de ser un proyecto 100 por ciento privado, ha contado con las facilidades del gobierno como todos los empresarios que llegan al estado con una atención personalizada”.

Especificó que esta empresa en un inicio podrá armar 20 unidades a la semana. “Esto quiere decir que podemos ir teniendo grandes pasos y que estará lanzándose a principios de diciembre. Ya físicamente trataremos de hacer un lanzamiento en un evento, porque se merece que Tlaxcala siga brillando como lo ha hecho hasta el día de hoy”.

En la entrevista después del evento, recalcó que la inversión es 100 por ciento privada de un empresario tlaxcalteca que lleva dos años en el desarrollo del vehículo “y nosotros le hemos podido acercar con algunas piezas o partes fundamentales para el armado de este prototipo y en diciembre se lanzará físicamente.

Mencionó que la Sedeco es una institución de puertas abiertas que ayuda a todos los empresarios, industriales y comerciantes para tender los puentes que sean necesarios en beneficio de ellos.

–¿Cuál será la calidad de la unidad?

–Eso ya es parte de lo que se tiene que hacer sobre exámenes de seguridad contra choque y todo eso; el test drive lo va a tener que ir haciendo paso a paso para que veamos toda la seguridad. Es un coche de última milla, como le llaman, su potencial es de 50 kilómetros.

Además, esta unidad podría ir sustituyendo también todo lo que entra de países asiáticos con el tema de los mototaxis. “Entonces, eso es un buen nicho de oportunidad para este coche y poder implementarlo y buscar también inversionistas, que es lo importante. Que le apuesten a un coche 100 por ciento mexicano, 80 por ciento conformado con piezas tlaxcaltecas en beneficio de la economía mexicana”.