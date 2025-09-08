En diciembre, más de 56 mil credenciales para votar 2025 perderían vigencia: INE

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala informó que, hasta el pasado 22 de agosto, el Registro Federal de Electores (RFE) contabilizó un total de 56 mil 219 Credenciales para Votar cuya vigencia concluye este 2025 y, de no ser renovadas por sus titulares, desde el primer día del año entrante dejarán de ser útiles para participar en ejercicios democráticos o identificarse.

- Anuncio -

Anotó además que, conforme al reporte de avance de la renovación de credenciales con terminación 2025 de la oficina registral estatal, el distrito 02 con cabecera en la capital del estado es el que tiene el mayor número de micas electorales que ya deben actualizarse, con 19 mil 795 piezas.

A este número, explicó el INE, le siguen los plásticos que concentra el distrito 01, cuya sede es el municipio de Apizaco, con 18 mil 789 credenciales 2025, a las que se suman otras 17 mil 635 del distrito 03, asentado en Zacatelco.

El INE puntualizó que si bien a principios de este año se tenía un total de 65 mil 623 credenciales 2025, la asistencia a los 10 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) fijos y móviles que operan en la entidad, que es de apenas 9 mil 404 ciudadanas y ciudadanos para canjearlas por nuevas con vigencia de 10 años, no ha sido suficiente para abatir la posible pérdida de vigencia y, por ende, la alta demanda que podría tenerse a principios de 2026.

- Advertisement -

Respecto de los municipios que presentan un mayor número de plásticos electorales en esta condición, el INE detalló que en el distrito 01 son: Huamantla, con 4 mil 513; Apizaco, con 3 mil 46 y Tlaxco, con mil 992.

Ahora bien, en el distrito 02, las demarcaciones son: Tlaxcala capital, con 4 mil 124; Calpulalpan, con 2 mil 159 e Ixtacuixtla, con mil 971 credenciales.

Por su lado, el distrito 03 tiene concentradas las credenciales terminación 25 en San Pablo del Monte, con 2 mil 937; Chiautempan, con 2 mil 877 y Zacatelco, con mil 862.

- Advertisement -

De ahí que el organismo nacional electoral llamó a la ciudadanía que tiene ese pendiente en materia registral, a acudir lo más pronto posible a tramitar una nueva credencial, pues no tiene que esperar a que concluya la vigencia, y evitar filas a inicio de año o, peor aún, quedarse fuera de posibles ejercicios democráticos o sin poder identificarse al momento de realizar algún trámite oficial.

Recordó que si la gestión para cambiar la mica se hace antes de que concluya el año, las y los interesados únicamente deben presentar su actual credencial de elector y solicitar la actualización respectiva; sin embargo, si acuden a partir del mes de enero próximo, entonces, tienen que llevar, en original, su acta de nacimiento, otra identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio, estos dos últimos vigentes o, de no tenerlos, presentar testigos.

El INE puso a disposición de la ciudadanía la línea nacional 8004332000 o a la estatal 246 46 25299 para obtener más información sobre este y los demás temas registrales e incluso para agendar citas, así como las redes sociales del INE en Tlaxcala, tanto de Facebook, como de X.