En comicios de 2027, “estaré donde me lleve el pueblo”: Marcela González; va por 134 mil afiliados en Morena

Tras negar que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los representantes populares emanados de esta fuerza política se encuentren supeditados a los designios de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la presidenta estatal de dicho instituto, Marcela González Castillo aseguró que en los comicios del año 2027 ella estará y participará “en donde me lleve el pueblo”.

Además, negó que haya sectarismo y exclusión en ese instituto político, pues aseguró que las puertas de Morena están abiertas para todos, incluidos los senadores Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, y desde luego, representantes populares de otros partidos que pronto podrían sumarse a sus huestes.

En entrevista con La Jornada de Oriente también habla de la relación y comunicación que mantiene con los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, al asegurar que es de respeto, por lo que confió en que habrá “más resultados positivos para Tlaxcala”.

Sentada en una oficina de su nueva sede, flanqueada por las banderas de Tlaxcala y de Morena, pero rodeadas de muchas flores, regalos y diversos presentes, y acompañada por un grupo amplio de apoyo y a unos días de que se cumplan dos meses de su arribo a la dirigencia estatal de Morena, la exdiputada local afirma que hay rumbo, proyecto y trabajo en ese institutos político, pues de entrada busca institucionalizarlo e incrementar su membresía en 400 por ciento.

“Entramos a finales de noviembre (de 2024), lo que empezamos hacer es que nos cambiamos de sede, que eso también fue importante, porque estamos en un lugar digno para recibir a todos los ciudadanos, a todos los militantes, a todas las personas que se quieran sumarse a Morena. Dirigencia nueva, oficinas nuevas, pero también iniciamos el recorrido con la militancia de los 60 municipios, porque queremos tener comunicación con las ciudadanas y ciudadanos”, sintetiza lo que ha ocurrido en los primeros días de su mandato.

“Vamos a ordenar al partido, eso es institucionalizar; vamos a la reafiliación para que sepas dónde están los militantes, vamos a trabajar con todos nuestros documentos de Morena, en círculos de estudio y ahora las autoridades de Tlaxcala de nuestro movimiento están firmando el decálogo y tenemos también nuestros 100 postulados, los principios de Morena, y eso es lo que vamos a hacer, fortalecer el partido e institucionalizarlo”, expone.

“Vamos por supuesto a conformar los comités en todas las secciones en el estado, tenemos nuestro periódico de Regeneración Nacional, entonces creo que la gente hoy sí quiere trabajar por el partido… vamos a buscar afiliar a 134 mil ciudadanos tlaxcaltecas en un año, creo que hoy la gente quiere ser parte de Morena… incluso algunos de otros partidos”.

Por ello, González Castillo se dice respetuosa de aquellas opiniones contrarias a su mandato en Morena y afirma: “Nosotros venimos a trabajar, a construir, no a destruir, siempre lo he dicho, yo soy una mujer del diálogo, de consensos, de escuchar a todas las personas. El respeto es lo más importante, porque la crítica no es mala… bienvenidas todas las críticas, estoy abierta a ellas”.

Incluso, afirma que su dirigencia será inclusiva con todos los sectores, grupos sociales, minorías y otras representaciones políticas, porque “Morena es un partido plural, incluyente y de puertas abiertas”.

–¿En Morena no habrá intereses personales por encima de los institucionales?

–No. Tengo una gran responsabilidad, seré institucional y respetuosa, la gente también nos conoce. Tú sabes que estuve en el Congreso y fui la presidenta de la Junta de Coordinación y fui institucional, siempre platiqué con todas las fuerzas políticas, mantuvimos diálogo, respeto, acuerdos y siempre pensando en las ciudadanas y los ciudadanos, que eso es lo más importante. Esta posición de dirigente es una gran responsabilidad y seré, por supuesto, institucional, como siempre lo he sido.

A pregunta expresa de cómo es su relación con los senadores de Morena por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, a quienes hemos visto alejados de la dirigencia estatal, González Castillo asegura que hay inclusión de ellos.

“Respeto mucho a los senadores, me acerqué con el senador Álvarez Lima, tengo comunicación con él y también, por supuesto, me acerqué con la senadora Ana Lilia, cuando ellos lo determinen las puertas de Morena están abiertas”.

–¿Son ellos los que no se han acercado?

–Por el momento te digo que con el senador Álvarez Lima he tenido comunicación, con la senadora Ana Lilia le mandé un mensaje y vamos a esperar, también. Aquí las puertas están abiertas como para todos y pueden venir cuando ellos quieran.

En cambio, niega y rechaza que exista alguna supeditación de la dirigencia del partido a los designios e intereses de la mandataria Lorena Cuéllar, quien “es una militante distinguida de Morena, que trabaja todos los días para llevar bienestar a las y los ciudadanos de Tlaxcala. Tengo una relación de respeto; siempre he tenido comunicación con ella y seguiremos trabajando con este respeto, ella desde el gobierno y yo desde el partido.

–¿Ella respeta la autonomía de la dirigencia?

–Fíjate que la gobernadora es una mujer muy respetuosa y eso es algo que yo le admiro muchísimo; está enfocada en trabajar para Tlaxcala y respeta a todos. No la veo entrometiéndose en temas que no; tiene muchísimo trabajo y se le ve, pues gobernar Tlaxcala no es fácil, pero tengo una gran relación con ella.

–Algunos opositores sugieren que Morena en Tlaxcala opera como un brazo político de la gobernadora, ¿usted lo ve así?

–No. Ella es una militante distinguida y la gobernadora es respetuosa, te voy a decir que cuando tienes un buen gobierno de izquierda, como el de ella, eso ayuda mucho, ayuda muchísimo, así como si tienes un buen presidente municipal, un buen presidente de comunidad. La intención es que todos y todas las autoridades emanadas de Morena honren los principios del movimiento, que se deben al pueblo y deben ser leales al pueblo.

–¿Cómo considera que las decisiones del partido y del gobierno estatal están suficientemente separadas para garantizar la democracia interna?

–El gobierno lo que hace es implementar todas las políticas públicas, y en el partido lo que vamos a hacer ahora, estos años, es institucionalizarlos, que son trabajos totalmente diferentes. El gobierno implementa políticas públicas y gobierna, y en el partido lo que vamos a hacer es comunicar con la militancia, diálogo, afiliar, conformar los comités, escuchar a los ciudadanos, y pues son dos cosas. Cada quien tiene su función y su trabajo, trabajamos separados, pero siempre con los principios de la Cuarta Transformación.

–Una de las funciones que también desempeña Marcela González es la de enlace del Ejecutivo con los diputados locales, ¿qué tan complicado ha sido cumplir con ambas funciones?

–Tengo comunicación con el Legislativo, con el Ejecutivo, con el Poder Judicial. A mí me gusta siempre aprender y tengo comunicación con ellos y creo que eso es importante. Es importante y vamos a seguir manteniendo la comunicación con los tres poderes de gobierno y vamos a seguir trabajando, siempre pensando en las ciudadanas y los ciudadanos de Tlaxcala… hay que generar el diálogo, consenso, plática”.

En torno a la bancada de Morena en el Congreso local, la cual ya creció a 11 integrantes, la dirigente de ese instituto afirma que hay cohesión y resultados en su quehacer, lo que se ha logrado, estima, a partir del compromiso, diálogo y consensos entre sus integrantes.

–Hay quienes pensamos que la bancada de Morena adolece de una real autonomía, ¿es cierto?

–Lo más importante aquí es que le den resultados a los ciudadanos. La gente quiere diputadas y diputados que trabajen por Tlaxcala, por el bien de las y los ciudadanos. Y hoy ya no podemos engañar a la gente… creo que es un honor ser diputado o diputada, es una gran responsabilidad y creo que están haciendo muy buen trabajo los diputados de Morena.

–¿Dónde se ve usted en 2027, de cara a la elección de ese año?

– Mira, yo soy una mujer que me gusta vivir el ahora y a mí me gusta que en el espacio donde estoy, en el momento que estoy, disfrutarlo y metas cortas. Creo que eso también te da buenos resultados en la vida. No futurear tanto, Vamos a esperar. Este año tengo una gran responsabilidad, debo buscar la unidad, la comunicación con los ciudadanos, recorrer los 60 municipios, la afiliación, escuchar a la gente y trabajar por el partido y para el partido Morena que es un movimiento, es la revolución de las conciencias.

–Hay quien la ve trabajando para una candidatura al gobierno del estado, ¿qué hay de eso?

–Ahorita no es momento, no son los tiempos, vamos a esperar. Ahorita es momento de institucionalizar al partido y yo creo que hay que dar resultados siempre. Porque siento que cuando tú das resultados, pues eso te lleva a otra cosa mejor y a otra cosa mejor. Vamos a esperar; primero hay que trabajar. Entonces, todos los que quieran tener un puesto de elección popular en Morena, tienen que trabajar con la gente, y ellos lo ponen a uno en otro lugar.

–¿Entonces usted estará a dónde la lleva el pueblo?

–Así es, a donde me lleve el pueblo. Porque el pueblo pone y el pueblo quita.