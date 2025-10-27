En cinco años, aumentan 263% casos de autismo en escuelas de nivel básico en Tlaxcala: SEPE

El número de menores identificados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en las escuelas de nivel básico de Tlaxcala ha aumentado en 263 por ciento en los últimos cinco años, informó la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) con base en los datos del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), que monitorea y atiende a esta población estudiantil.

De acuerdo con la dependencia, en 2021 se registraron 199 alumnos y alumnas con diagnóstico TEA, cifra que creció a 250 en 2022; a 378 en 2023; a 583 en 2024 y a 722 en 2025. “Entre los años 2021 y 2025 se observa un incremento sostenido en la identificación de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista dentro del sistema educativo de Tlaxcala”, detalló la SEPE.

El crecimiento no ha sido uniforme. El mayor salto porcentual ocurrió entre 2023 y 2024, cuando la cifra aumentó en más de la mitad. “El pico estadístico más notorio ocurre entre 2023 y 2024, donde se registra el mayor aumento con aproximadamente 54 por ciento más estudiantes identificados”, explicó la dependencia.

Actualmente, el estado cuenta con 722 alumnos y alumnas con autismo, distribuidos principalmente en escuelas primarias, donde se concentra el mayor número de casos, que son 416 estudiantes, según el registro oficial.

En promedio, cada servicio de educación especial como las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y los Centros de Atención Múltiple (CAM) atienden a seis alumnos con TEA, una carga que exige capacitación constante del personal docente y de apoyo. “Gracias al componente 1 del PFSEE, los maestros frente a grupo, maestros de apoyo, supervisores y equipos de USAER y CAM pueden recibir formación específica sobre autismo”, señaló.

Esa formación incluye estrategias de intervención, ajustes razonables, comunicación aumentativa y manejo del comportamiento. El objetivo, de acuerdo con la SEPE, es ofrecer herramientas que permitan a los docentes brindar una atención adecuada a las necesidades de cada estudiante.

Sobre la integración educativa, la Secretaría explicó que los alumnos con autismo deben estar en aulas regulares con sus compañeros, salvo en casos donde se requieren apoyos altamente especializados. “Cuando las características del alumno implican apoyos significativos que no pueden brindarse en el aula de educación básica, se acude a los Centros de Atención Múltiple”, informó.

En cuanto al desempeño escolar, la SEPE subrayó que la mayoría de los estudiantes con TEA de nivel 1 logran concluir satisfactoriamente su formación básica. “Con acompañamiento adecuado y ajustes razonables, estos alumnos desarrollan las competencias necesarias para continuar su formación e incluso alcanzar estudios profesionales”, puntualizó.

El fenómeno no solo refleja un aumento en los diagnósticos, sino también un mayor esfuerzo institucional para identificar y atender oportunamente los casos. La Secretaría no cuenta con datos precisos de 2020 debido a la pandemia, lo que marca el punto de inicio del registro sistemático actual.

Respecto a la distribución por género, los casos son más frecuentes en niños, quienes representan la mayoría de los diagnósticos. En materia de inclusión, la SEPE aseguró que existen protocolos para evitar la discriminación y promover entornos escolares seguros. “Se implementan protocolos para erradicar el acoso escolar, en coordinación con la Unidad de Género y Cultura de Paz, y la Dirección de Educación Básica”, indicó. Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso con una educación inclusiva y equitativa.