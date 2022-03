En busca de justicia y autoprotección, planean creación de red estatal de familiares de víctimas

Ante la falta de sentencias ejemplares a feminicidas ha surgido la propuesta de creación de una red estatal de familiares de víctimas de violencia, para organizarse en la exigencia de justicia, autoprotección, solidaridad y prevención, anuncia Efrén López Hernández, padre de Cecilia, joven privada de la vida en mayo de 2021.

Es entrevistado luego de asistir a una reunión con Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en Palacio de Gobierno de Tlaxcala el miércoles 2 de este mes de marzo, pues el caso de su hija fue atraído por este organismo desde el 28 de julio del año pasado, al igual que el de Esmeralda N. cuya muerte es atribuida a violencia de género.

Apunta que justo este martes 8, Día Internacional de la Mujer, será celebrada la audiencia intermedia relativa al feminicidio de Cecilia y repasa el trayecto seguido a lo largo de ya diez meses.

“El 23 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a Huamantla. Le entregué un oficio; le pedí, licenciado atiéndame, era la desesperación que yo tenía. Llorando le conté, le arrebataron la vida a mi hija, y él ordenó que me atendiera Leticia Ramírez, jefa de la Oficina de Atención Ciudadana del Gobierno de la República, a ella le entregué todo el material fotográfico y las evidencias que tenía en ese momento. A los dos días me llamó la doctora Alanís y a partir de ese momento he tenido su acompañamiento.

-¿De qué manera interviene la Conavim?.

-Ellos sí me han ofrecido asistencia de la Defensoría Jurídica del gobierno federal; también ayuda psicológica para mi yerno, mis nietos, mi esposa, para mi familia en general, pero todo eso ya lo tenía adelantado; el tratamiento de un especialista particular, incluso de un tanatólogo, y el servicio de un abogado privado.

“¿Cómo le íbamos a decir a mis nietos que mi hija ya no estaba, ellos la vieron salir; en algún momento –rompe en llanto- pensaron que su mamá los había abandonado; no fueron a dejarla al panteón ni estuvieron en los rosarios.

A la Conavim se le comparte información sobre el desarrollo de todo el procedimiento judicial en contra del presunto feminicida, ficha técnica, pruebas, ya cuenta con toda la documentación que ha sido revisada por sus abogados, quienes hablaron con el mío.

Nos preguntaron si el gobierno del estado estaba apoyando, pero les comentamos que ni siquiera (el gobernador) Marco Mena nos quiso recibir, tampoco el procurador; cuál ayuda, no les importó nuestro caso. Por eso cuando Lorena Cuéllar estuvo en Huamantla, como gobernadora electa, le entregué otro documento por escrito y dijo que después de la toma de protesta en los primeros días haría una mesa de trabajo con familiares de víctimas”.

-¿Cuál ha sido el apoyo del gobierno estatal, de esta nueva administración?.

-La procuradora (Ernestina Carro Roldán) ha tenido ese tacto y atención de recibirnos en el momento que se requiera, eso lo tengo que reconocer, nos hemos reunido varias veces.

Asienta que esta disposición de la funcionaria no es la misma que la de sus subordinados, específicamente quienes laboran desde la pasada administración, ya que desde un inicio no siguieron el debido proceso e incurrieron en omisiones, de las que la procuradora está enterada, razón por la que algunos han sido sustituidos en este asunto.

“Esta situación no solo es en este caso sino en otros en los que las familias han expuesto las mismas deficiencias, quiere decir que es un modus operandi de esos servidores públicos.

Por eso surge la intención de crear esta red estatal de familiares de víctimas porque todos andamos desbalagados; he platicado con algunas personas y han dicho que sí, que hay que entrarle porque solamente organizados, presionando, haciendo equipo, es como nos van a escuchar. Están de acuerdo en esta propuesta.

No tenemos esa paz y tranquilidad, cuando empieza nuestro calvario andamos solos, sin nadie que nos oriente, ayude, no sabemos de leyes, nos vamos informando sobre el camino; es cuando nos vamos dando cuenta de todo lo que está mal y todos los beneficios que en el Sistema Penal Acusatorio tienen los presuntos asesinos, aun los confesos.

Así nace la inquietud de conformar una red y luego de haber escuchado a cuando menos a cinco familiares de víctimas, pero faltan muchos más; hemos coincidido en que ojala nuestro desgarrador testimonio que podamos compartir, sirva para prevenir, para que no le pase a otros, para solidarizarnos con ellos y ayudarlos desde nuestra experiencia”.

Agradece el acompañamiento y aportes de activistas porque cuentan con datos sobre las violencias; pero nosotros –expresa- somos los que en carne vivimos este dolor; nuestra vida ya cambió; además las autoridades no son empáticas, nos cuestionan y dan por hecho que se trata de un crimen pasional, carecen de sentido humano, no respetan el duelo.

“No hay sentencias ejemplares para los feminicidas, aun habiendo confesos en prisión; salen a los pocos meses o días; ahí empieza nuestra preocupación, sobre todo si el presunto homicida pertenece a un grupo delincuencial, pues no se va a quedar de manos cruzadas, o si está derrochando dinero para tratar de manipular a jueces, abogados y ministerios públicos, para comprarlos y cambiar dictámenes”.

Aunque, asegura que no es su caso, no descarta que algunas familias han sido intimidadas, “de que ya le bajen, que no anden buscando justicia, que no se manifiesten. Si sale un castigo ejemplar, se van a querer desquitar con nosotros y estamos en total indefensión”.

Enfatiza que este es otro motivo para organizarse y exigir protección. “Porque el feminicidio deja daños colaterales, hay niños en orfandad, en mi caso una niña de nueve años y un niño de seis; sería egoísta en decir que como mi asunto va avanzando los demás no me interesan. Ojalá la gente se solidarice más, los medios de comunicación y funcionarios públicos, que se pongan en nuestros zapatos”. Desea que al feminicida, sea hombre o mujer, se le imponga un castigo “con todo el peso de la ley, para que pudiéramos tener un poquito de paz, pero es la fecha que no, porque estamos pensando en las audiencias, en las pruebas, en qué documentos pueden alterar o eliminar, todo eso es lo que nos ha movido para hacer una red”.

Deja en claro que esta forma de organización no será una asociación civil, pues no pedirá donativos ni recursos; tampoco tendrá un vocero o un representante. Comenta que en próximos días podría darse a conocer formalmente su integración.

Lamenta que haya familias cansadas de luchar por justicia, entre ellas la madre de una mujer que fue asesinada afuera de una tienda de conveniencia en Ixtenco. “Ella es viuda, adulta mayor; me dice, usted está joven, tiene contactos y se mueve, yo ni siquiera sé en qué estatus está la carpeta de investigación, no sabemos nada, no tenemos dinero para contratar un despacho”.

Es sabido –agrega- que si no se da dinero en el Ministerio Público, no avanza nada. Un mes antes del feminicidio de Ceci interpusimos una denuncia por extorsión, si realmente hubieran hecho su trabajo tal vez mi hija estaría con vida.

Sostiene que hasta ahora “no hemos soltado un solo quinto, porque no habrá dinero para competir, y porque tenemos todas las pruebas contundentes, así lo recomendó nuestro abogado; al rato no tendríamos calidad moral para exigir”.

Llama a familiares de víctimas de todo tipo de violencia, física, sexual, discriminación o desaparición, a sumarse a esta propuesta. “Todo lo que hemos pasado no lo queremos para otras personas y si tenemos que hacer presión para apoyarlas, lo haremos”.

Refiere: “Hay quienes desisten, dicen que quieren dejar descansar a su hija, incluso hasta perdonan, ¿pero cómo voy a perdonar?, una cosa es no hacer justicia por propia mano, pero no voy a dejar de exigir… la impotencia y el dolor me dan para esto y más”.

El también exalcalde de Cuapiaxtla menciona que otro caso emblemático de injusticia es el de Itzel N., denunciada por su pareja y vinculada a proceso, así como el de la joven Laura N., en el que fue cambiado el delito a tentativa de violación en su contra, lo que permite que el presunto imputado recupere su libertad bajo fianza.

-¿Cómo será blindada esta red de intereses políticos, para que no se cuelguen del dolor e indignación de las familias y de víctimas?.

-No sé si me contradiga, porque de alguna manera toda mi vida ha sido política, eso ayuda. No vería mal que los partidos también alzaran la voz, siempre y cuando sea la causa común; me he reunido con diputados de diferentes partidos, porque debemos hacer presión para que incluso cambien las leyes; que se solidaricen, que usen la tribuna y ayuden a abrir puertas. Quien quiera ayudar será bienvenido.

Confía en que en el contexto del Día Internacional de la Mujer el apoyo de instituciones sea firme; sin embargo, opina que a seis meses de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), “falta mucho por hacer”.

Se requiere capacitación sobre perspectiva de género a Ministerios Públicos y a todos los funcionarios, “porque si no hay un cambio real desde las instituciones seguiremos en lo mismo; solo cuando haya sentencias ejemplares los familiares sabremos que se aplican acciones para erradicar la violencia”.