En 2023, Cruz Roja Tlaxcala no alcanzó la meta de 3 mdp de su Colecta Anual

En la Colecta Anual de 2023 que llevó por lema “Donando de corazón”, la Cruz Roja en Tlaxcala no alcanzó la meta planteada de 3 millones de pesos, compartió el delegado estatal, Miguel García Méndez; por ello, este año el monto a alcanzar se repetirá.

“El año pasado no lo logramos, nos faltó poquito. Entonces no lo podemos aumentar si no hemos alcanzado la meta del año anterior”, compartió García Méndez.

Al respecto, detalló que faltaron 150 mil pesos para alcanzar la meta planteada para la Colecta Anual de 2023, razón por la cual la meta de este año se mantiene en la misma cifra y “redoblar esfuerzos” para conseguirlo este año.

Sobre las razones por las que no se logró la meta de la Colecta Anual de 2023, comentó que la situación económica de las familias fue complicada el año pasado, lo que complicó la recolección de donativos.

- Advertisement -

Asimismo, recordó que, por el huracán Otis, gran parte de la población destinó donativos y apoyos al estado de Guerrero para apoyar a los damnificados por esta catástrofe natural, “y con justa razón”, expresó García Méndez; aspecto que redujo las donaciones a la Cruz Roja.

Fue así como el delegado estatal señaló que su labor consiste en mantener los esfuerzos para apoyar y convencer a la ciudadanía de la seriedad de la Cruz Roja en la respuesta ante situaciones de emergencia.

Por ello, recordó que la Cruz Roja se sostiene exclusivamente de los donativos y los recursos obtenidos en cursos y capacitaciones que se destinan al mantenimiento y la infraestructura de las delegaciones del estado de Tlaxcala y los vehículos para la atención médica.

- Advertisement -

De esta manera, extendió la invitación a la ciudadanía a sumarse este año a la colecta que este año lleva por lema “Todos somos héroes” para que la Cruz Roja pueda continuar con su labor en el apoyo a emergencias y servicios médicos en sus siete delegaciones y con 22 ambulancias.