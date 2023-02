En 2022, se consumó 45 por ciento de intentos de suicidio en el estado; hubo 200 reportes al 911: Cesesp

Durante 2022, el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911 recibió aproximadamente 200 reportes de intentos de suicidio, de los cuales se consumaron alrededor de 90 (45 por ciento del total) y, de estos, la mayoría corresponde a varones, informó Maximino Hernández Pulido, titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp).

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario refirió que este fenómeno se dispara los fines de semana y anotó que en el antepasado hubo dos casos de personas que pretendieron quitarse la vida.

Señaló que la juventud es el sector en el que se registra una incidencia mayor de esta problemática; por ello, la Cesesp implementa un programa de manera transversal con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), para la impartición de talleres y pláticas, como una forma de prevención.

Estas acciones se enfocan principalmente hacia planteles educativos de municipios con zonas rurales, ya que “es algo muy raro, porque antes no se daba ese tipo de incidentes” en esos lugares, “lo mismo que el consumo de drogas”, subrayó.

Mientras que el Despacho de Atención Psicológica -añadió- recibe de dos a tres casos por semana y “logra contener y convencer a la persona de que no tome ese camino”, el de atentar contra su vida.

Maximino Hernández Pulido mencionó que en el estado, los intentos y los casos consumados, “han disminuido un poco, pero siguen prevaleciendo”, por lo que es uno de los principales temas a atender.

Explicó que las pretensiones de quitarse la vida no son exclusivas de algún sexo, pues se manifiesta tanto en mujeres como en hombres, pero son los varones quienes representan un número mayor de los que se concretan, aunque no precisó cifras en este sentido.

A través de su portal oficial en internet, el gobierno de México resalta que de acuerdo a la Clínica de Trastornos Afectivos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF), la depresión se reconoce como una “condición médica o cerebral y un trastorno, más que una cuestión de voluntad”.

Destaca que uno de los focos de alarma para sospechar que alguien la padece es que por lo menos durante dos semanas la persona presenta tristeza y anhedonia, “es decir, pierde interés en realizar actividades que anteriormente eran placenteras o llamaban su atención”.

Acentúa que se pueden presentar síntomas físicos, como menor energía, falta de concentración, alteraciones de sueño y del apetito, lo cual se refleja en la variación del peso corporal durante el último mes.

“Las personas adultas mayores manifiestan irritabilidad y cambios súbitos de ánimo, y las y los niños menores de ocho años de edad presentan dolores de estómago o cabeza, mareos y nauseas”.

Pero el síntoma más grave es la existencia de ideas de atentar contra la vida propia, por lo que entre 70 y 90 por ciento de los suicidios se asocia con depresión.

“El trastorno depresivo mayor se caracteriza porque la persona no se levanta, no se baña, no quiere socializar, se aísla y empieza a tener ideas de muerte o hasta alucinaciones. Si es recurrente, de difícil tratamiento o resistente a este, se puede convertir en una enfermedad discapacitante”.