Empresas tomaron previsiones para evitar afectaciones por bloqueo de carreteras: Sedeco

El sector empresarial aplicó medidas preventivas para evitar afectaciones en sus procesos productivos ante el bloqueo de carreteras a nivel nacional y en Tlaxcala este lunes, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón.

- Anuncio -

En entrevista, refirió que las empresas se organizaron para evitar sufrir afectaciones como ocurrió con el cierre de carreteras hace unos días. “Con tiempo pudieron hacer una estrategia para no tener esas pérdidas como anteriormente las tuvieron y saber que las carreteras o autopistas que no están bloqueadas son aprovechadas por el sector económico”.

Este lunes, agricultores y transportistas iniciaron bloqueos carreteros en diferentes entidades del país. Los primeros rechazan la Ley de Aguas Nacionales y los segundos piden un freno a los robos y extorsiones que padecen de manera constante.

En el caso de Tlaxcala, productores del campo se sumaron a estas acciones en defensa del campo, del agua y la seguridad.

- Advertisement -

“Estuvimos platicando desde el sábado en la tarde con diferentes cámaras, ayer también estuvimos platicando con todo el tema del clúster automotriz, con la armadora Audi y toda la información que tenemos con el C5i, Toda esa información se ha proporcionado para tomar todas las previsiones”, mencionó.

Agrego que la mañana de este lunes se convocó a una mesa de trabajo en al Secretaría de Gobernación (SG) federal con algunos líderes de autotransporte y campesinos, por lo que confió en que no sea un paro indefinido con la llegada de acuerdos, para seguir con el desarrollo económico en todo el estado.