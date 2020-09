Empresas requieren de certeza jurídica e incentivos fiscales para crear más empleos: CTM

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene temas pendientes, como brindar certeza jurídica e incentivos fiscales a las empresas en estos momentos de crisis económica por la pandemia de Covid–19, a efecto de hacer frente a la falta de empleo y a la caída de inversiones, consideró el asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala, Víctor López Hernández.

Al solicitarle su opinión sobre el mensaje que emitió el presidente de México con motivo de su Segundo Informe, López Hernández expuso que el estilo del actual gobierno federal es de demagogia, política electoral y muy poca claridad en el rumbo que debe llevar el país en materia económica.

“Lo más rescatable es la situación de prometer la vacuna de Covid–19 para toda la población el próximo año, lo que sería algo muy acertado”, destacó.

Mientras que en lo referente al tema del aumento al salario que se dio para este año, señaló que eso es digno de reconocerse, pero no es un logro del gobierno; sino que es una situación tripartita la que ha imperado y también porque es parte de los compromisos de la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC).

“No es que el gobierno tenga una situación de descubrir el hilo negro y de las grandes transformaciones, sino que son situaciones que obliga la firma del T–MEC y que están comprometidas”, agregó.

No obstante, el asesor legal cetemista reconoció que el presidente López Obrador no enfrenta una situación tan fácil por el tema de la pandemia de Covid–19, en virtud de que le ha tocado enfrentar una situación crítica, pero no es privativo del país, ya que es global.

Ante ello, consideró que le falta incentivar más a los creadores de empleo en este momento que ha habido recorte en las plazas laborales y caída de inversiones. “El gobierno creo que debería ser debe más sensible para apoyar a las fuerzas económicas a fin de que se instalen y se reactive la economía del país”.

Recordó que se han hecho diversos planteamientos al gobierno federal como diferir el pago de las cuotas obrero–patronales y otorgar estímulos fiscales a la productividad, “no queremos regalado sino que haya las bases propicias para que los inversionistas digan le entro por acá; si creas empleo, das calidad, te certificas, eres empresa incluyente, cuentas con sindicato y buena relación laboral, ese tipo de cosas ayudarían bastante a las empresas serias para que sean formales y cumplan con sus obligaciones, ya que sienten el apoyo del gobierno”.

La pandemia del Covid–19 “nos ha enseñado que para salir adelante cada quien debe hacer lo mejor posible su trabajo y esperamos que todos aplicados podamos salir adelante ante esta crisis que se nos presenta”, puntualizó.