Empresas que pasaron la pandemia son susceptibles de financiamiento: Santander; IP demanda créditos blandos y ágiles

Las empresas que pasaron la pandemia de Covid–19 pueden con cualquier cosa y “por supuesto” que son sujetos de crédito, aseguró el director general adjunto Red Comercial de Banco Santander, Juan Villafuerte Torres, en el acto de la firma de convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), con la finalidad de ofrecer créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de Tlaxcala.

En este acto, el presidente de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AEET), Alberto Peláez Kuri solicitó a los directivos de Santander que en realidad ofrezcan créditos blandos y ágiles para tener disponibilidad inmediata de recursos, a efecto de que puedan ser una opción de financiamiento en el mercado local.

“Necesitamos conocer cuáles serían las facilidades y cuáles serían las tasas de interés. Requerimos agilidad de recursos, no pedir un recurso y que me digas mándame la información a estados financieros, tu apalancamiento, garantías, etcétera, etcétera, y pasan seis meses y no lo autorizaron. Necesitamos agilidad y en este año tan crítico lo que nos puede ayudar es tener acercamiento con instituciones sólidas y que sean efectivas, sino es más de lo mismo. Ojalá haya créditos blandos en dólares y que nos permitan tener de la manera más rápida acceso a ellos”, asentó.