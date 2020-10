Empresas no aguantarían segundo cierre por rebrote de Covid–19; se aplicarían pruebas masivas: Canacintra

Las empresas del sector transformación no aguantarían un segundo cierre de sus plantas ante un eventual rebrote de Covid–19 en noviembre y diciembre próximos, por lo que el sector privado y el gobierno estatal analizan la necesidad de aplicar pruebas masivas entre los trabajadores para evitar contagios.

Lo anterior lo adelantó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget, quien reconoció que con la llegada de la temporada de frío existe el riesgo de contagios de influenza y de Covid–19 en la plantilla de trabajadores de las empresas.

Del Rosario Haget abundó que este es el plan que se ha trazado con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) “para que el eventual rebrote lo podamos contener de la mejor forma y seguir con las medidas sanitarias en las empresas”.

Recordó que en el sector automotriz el transporte privado es sanitizado dos veces al día, en la mañana y en la tarde, además de que se aplica un protocolo de ingreso a las plantas que consiste en la toma de temperatura, sanitización de zapatos, lavado de manos, uso de gel antibacterial, así como de careta, cubrebocas y lentes.

Consideró que las medidas de sanitización son muy estrictas y eso va ayudar a permanecer sin muchos casos de Covid–19.

“Esperamos que no se dé cierre de empresas, porque además la economía ya no aguantaría otro apretón como el que tuvimos de dos meses, ya sería muy complicado, ya no convendría a la economía de ningún estado; sé que el riesgo es latente, pero hay que cuidar al personal y también seguimos cuidando a la gente de la tercera edad y a las mujeres embarazadas o que están lactando, pues forman parte de los sectores vulnerables y siguen estando fuera del protocolo en el día a día de las plantas”