Empresas enfrentan desabasto de materia prima por problemas de traslado: Coparmex

Los problemas de traslado y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania provocan que las empresas de manufactura tengan desabasto de materia prima en la entidad, lo que ha impedido que la reactivación económica sea del 100 por ciento, informó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, José Noe Altamirano Islas.

En entrevista, dijo que el 100 por ciento de las empresas afiliadas a la Coparmex opera en condiciones normales luego de un par de años en los que hubo afectaciones por la pandemia de Covid–19.

“Hay algunos riesgos todavía como la escasez de materia prima que hace que la reactivación económica no sea al 100 por ciento, pero se está dando”.

Explicó que el desabasto de insumos se da más en empresas de manufactura, lo cual tiene que ver con problemas de logística y transporte que sucede en otras partes del mundo, como en China que provoca que las materias primas no lleguen a México.

- Anuncio -

Aunado a ello, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia también afecta el abasto de materias primas, principalmente el acero.

El dirigente empresarial señaló que por estos factores se ha complicado el abasto de insumos, pero la reactivación económica se está dando, y muestra de ello es la recuperación de los empleos que de perdieron a raíz de la pandemia y para este 2022 buscan que aumente el empleo formal.

Explicó que aún hay retos que se deben superar, pero la apertura económica se va dando.

Asimismo, señaló que al momento el desabasto de materia prima no ha provocado paros técnicos o recorte de personal, pues sólo se ha hecho la conversión de tiempos. A diferencia de los momentos más complicados de la pandemia, en esta ocasión no es que no exista la materia prima, sino el problema es sólo por el traslado, “es por ello que la cadena productiva está reformulando sus tiempos y haciendo negociación con los proveedores y clientes para que la cadena productiva no sea afectada, sí es una complicación, pero no se han anunciado paros técnicos o despido de personal; por el contrario, la reactivación económica ha dado muestra de que hay contratación de personal”.

Altamirano Islas dijo que cada temporada del año incentiva la reactivación económica como el avistamiento de luciérnagas y las festividades en los municipios del estado, entre otras actividades, mismas que aprovechan las micro y pequeñas empresas para generar economía.

Es por ello que consideró importante que se mantengan las medidas sanitarias porque aún no se ha declarado el fin de la pandemia y para evitar un alza en el número de contagios en el estado, respaldó las acciones establecidas por el Consejo Estatal de Salud para continuar haciendo frente a la emergencia sanitaria.