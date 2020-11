Empresas siguen en busca de contratos para hacer frente a compromisos de fin de año: CMIC

A pesar del complicado ejercicio fiscal que ha enfrentado el sector por la falta de trabajo y la pandemia de Covid-19, las 60 empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) siguen en la búsqueda de contratos de obra para pagar las prestaciones de fin de año a sus empleados, informó el presidente de este organismo en Tlaxcala, Hugo Cano Martínez.

“El cierre de año para las empresas sigue siendo complicado, si bien ha habido una recuperación en el sector en las últimas semanas, no es como quisiéramos realmente. Tenemos un déficit muy fuerte en cuanto a los gastos de cada una de las empresas, puesto que no hubo obra en prácticamente medio año por la pandemia, pero oeste déficit no nos exime de cumplir con nuestras responsabilidades laborales, debemos cumplir cabalmente como todos los pagos de fin de año a nuestro personal y por eso estamos buscando oportunidades de trabajo, tenemos responsabilidades que debemos cumplir sí o sí”, agregó.