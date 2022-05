Empresarios no quieren sindicatos foráneos que vengan a desestabilizar clima laboral: Canacintra

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Marcos del Rosario Haget refirió que los empresarios no quieren que vengan sindicatos foráneos a desestabilizar el clima laboral en Tlaxcala, ni a generar división por la disputa de contratos colectivos de trabajo, aprovechando la inconformidad de algunos operarios que no recibirán pago de utilidades este año.

Además, llamó a los trabajadores a no parar labores en las empresas por esta causa, en virtud de que acciones de ese tipo dañan la economía de los centros laborales y los propios operarios pierden el salario del Día.

“Algo importante es que no lastimen la fuente de empleo, todavía las condiciones están muy complejas en el país y si se van a paro, lastiman la economía de la empresa y después va a ser más complejo repartir utilidades, creo que las empresas estarían dispuesta a dar una compensación negociando con el sindicato para que todo salga de la mejor forma. Los trabajadores deben tener conciencia, todo mundo quisiera ganar más, tener más dinero, pero no podemos obligar a las empresas a dar dinero que no lo tienen”, mencionó en entrevista.

Estos comentarios fueron expuestos en virtud de que en algunas empresas se han registrado inconformidades de los trabajadores por el no pago de utilidades este mes de mayo y por esta causa buscan cambiar de representación sindical, como ha sucedo en Grammer, Buri y Coats

“Algo que queremos los empresarios es que los sindicatos que tenemos en el estado se queden, no queremos gente que venga de fuera porque no nos conocen, no conocen cómo está el estado o no conocen cómo está la industria. Aquí los empresarios tenemos muchísimos años trabajando y no por tener una división de cinco, 10 o 20 personas, se desestabilice la empresa, eso no ayuda y no funciona”

Del Rosario Haget agregó que cuando los trabajadores legítimamente no quieren tener a su líder y lo quieren cambiar, sin problema lo pueden hacer, pero “no forzar las cosas, no meter gente a fuerza, no incitar a paros laborales, eso no está bien, eso no va a ayudar y creo que tanto la gobernadora como los titulares de las secretarias de Desarrollo Económico y del Trabajo no quieren esas cosas, nadie lo quiere, vamos a estar muy unidos para que eso no pase”.

Puntualizó que el 20 por ciento de los 120 afiliados a la Canacintra y al Clúster Automotriz podrían pagar alguna compensación a sus trabajadores porque no reportaron utilidades del ejercicio fiscal 2021, “hay que recordar que no venimos de años buenos”.