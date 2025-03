Empresarios están en alerta e incertidumbre por imposición de aranceles en EU: Coparmex

Los empresarios en Tlaxcala se encuentran en alerta e incertidumbre ante la entrada en vigor de la imposición de un arancel del 25 por ciento a las importaciones de productos fabricados en México a Estados Unidos, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, César Reyes Chávez.

“A la parte empresarial le pone una carga económica relevante, porque un arancel complica la vida de las empresas y ahora estamos analizando qué debemos hacer para hacer frente a esta medida”, agregó al ser cuestionado en torno a esta determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el argumento de que las autoridades mexicanas no han cumplido con el combate al narcotráfico y frenar el flujo de migrantes hacia el vecino país del norte.

Advirtió que la aplicación de aranceles genera “mucha incertidumbre en las inversiones por la falta de certeza jurídica”, lo cual es abonado por las reformas judicial y a la Ley de Amparo.

En cuanto a la convocatoria que ha hecho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a una asamblea informativa en el zócalo de la Ciudad de México, el próximo domingo 9 de marzo, a las 12 horas, en la que dará a conocer las acciones arancelarias y no arancelarias que realizará en respuesta a la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de imponer 25 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas, pese al tratado comercial que existe entre ambas naciones, César Reyes calificó de positiva la postura del gobierno federal, pero consideró que no sería sano si se responde de la misma manera y se imponen también aranceles.

“Lo que hay que comentar es que el gobierno tiene que trabajar en lo que realmente se está demandado por parte de Estados Unidos que es frenar el tráfico de drogas y la migración, hay que trabajar para que eso pueda minimizarse”.

Consideró que no es viable que el gobierno de México responda con la imposición de aranceles a los productos estadunidenses, porque nos perjudicaría como país y “lo que hemos comentado es que México debe diversificar las exportaciones para no depender de Estados Unidos, si esto con el tiempo no lo logramos cambiar, tenemos esto que nos está pasando”.

Respecto de algún plan para hacer frente a la imposición de aranceles, dijo que ha escuchado comentarios a nivel nacional, pero en el ámbito local lo que tiene conocimiento es que el gobierno estatal se va a sumar a las decisiones que se tomen a nivel federal, pero “localmente no estoy realmente enterado, no he escuchado nada en especial”.

Por último, señaló que las empresas del ramo autopartes son las que resultarán afectadas ante la imposición de aranceles, pero en el caso del sector textil consideró que el hecho de que se hayan establecido aranceles a los productos asiáticos, ayudará a esta industria.